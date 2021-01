FC København eller AGF kan være på vej mod en markant vinterforstærkning.

Ifølge B.T.s oplysninger er københavnerne lige nu i dialog med belgiske Anderlecht om et lejemål involverende den tidligere AGF-profil Mustapha Bundu.

Men AGF lurer også i kulissen i forhold til en genforening med Bundu, erfarer B.T.

FC København har længe været på jagt efter en kantspiller, og man har arbejdet på en aftale med den danske U21-stjerne Jacob Bruun Larsen. Men den dialog ser ud til at være strandet, og nu har Jess Thorup & co. så rettet blikket mod Bundu - som ser ud til at blive endnu mere overflødig i Anderlecht, fordi netop Bruun Larsen er tæt på Bundus nuværende klub, Anderlecht.

»Vi har set udtalelser i Belgien om, at Bundu måske skal lejes ud. Det tager vi stilling til, hvis det bliver aktuelt,« lyder det kortfattet fra Mustapha Bundus agent, John Sivebæk, da han bliver konfronteret med B.T.s oplysninger.

Mustapha Bundu skiftede i sommer fra AGF til Anderlecht - men han har endnu ikke fundet sine fødder i den belgiske storklub, hvor han blot står noteret for ni optrædener - og er han uden mål eog assist.

I AGF var han derimod en stor succes - og bidrog kraftigt til, at aahusianerne tog medalje for første gang i mange år. 23-årige Bundu spillede fire sæsoner i AGF - og scorede 23 mål i 120 kampe.

I FC København kunne Bundu blive genforenet med sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen og assistenttræner Ruben Selles.

I belgiske medier har man antydet, at Anderlecht meget gerne vil af med flopindkøbet Mustapha Bundu. Men om det ender med en returbillet til Superligaen, handler meget om, hvad Bundu selv ønsker.

Der vil i så fald være tale om et lejemål med købsoption - og derfor skal Bundu og klubberne tage en beslutning, inden transfervinduet smækker i om halvanden uge.