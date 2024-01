FC Nordsjællands kvindehold vinker farvel til stjernen Princess Marfo.

Hun er blevet solgt til Bay FC, som holder til i den bedste amerikanske række, National Women's Soccer League.

Det kan B.T. afsløre.

20-årige Princess Marfo er historisk i FC Nordsjælland i den forstand, at hun er den første, der nogensinde har taget turen fra Right to Dream-akademiet til den danske klub.

Dengang, i vinteren 2022, var hun blot 18 år.

Men hurtigt viste det sig at være det helt rigtige skridt for alle parter, og Princess Marfo blev en stor profil i Danmark med sin fart og med store kvaliteter med bolden.

Nu får hun lov at prøve kræfter med en af verdens bedste ligaer.