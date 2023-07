FC Midtjylland har store planer for den nye sæson, og nu bliver der spillet med musklerne.

B.T. kan afsløre, at stjernespilleren Kristoffer Olsson er købt hos Anderlecht og har skrevet under på en kontrakt frem til vinteren 2026.

Det har i mange måneder været ventet, at FC Midtjylland ville slå til og indløse frikøbsklausulen på fire millioner euro, 30 millioner kroner, som var aftalt med hans nu forhenværende klub i Belgien.

Men det er lykkedes at få Kristoffer Olsson langt billigere i forhandlingerne med danskerklubben Anderlecht, der har fodbolddirektør Jesper Fredberg i spidsen.

Således kan B.T. også løfte sløret for den endelige pris, som lander på under tre millioner euro.

Nærmere bestemt betaler FC Midtjylland 21 millioner kroner til Anderlecht for handlen.

Dermed kan ulvene sætte hak ud for et meget vigtigt transfermål, efter den svenske landsholdsspiller i hele sidste sæson som en af få figurer på Heden imponerede med sit lederskab og dominans på midtjydernes mandskab.

Kristoffer Olsson er en fast del af det svenske landshold med 44 kampe for nationen under bæltet, og nu kan FC Midtjylland glæde sig over, at han i sin bedste fodboldalder på 28 år fortsætter i klubben.