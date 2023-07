En kæmpe intern handel i Superligaen er på plads.

FC København og Viborg kunne mandag morgen offentliggøre, at Elias Achouri er købt af de danske mestre.

Nu kan B.T. løfte sløret for prisen, som er et rekordsalg af Viborg. Københavnerne lægger tre millioner euro, 22,5 millioner kroner for tuneseren. Samtidig er der en halv million euro i bonusser, det er 3,75 millioner kroner.

Sidste sæsons helt store overraskelse Elias Achouri fik imponeret alt og alle med seks mål og ni oplæg, og det har ikke været nogen hemmelighed, at de danske mestre har været særdeles lune på ham.

Nu er handlet gået igennem, og FC København kan nå at registrere ham til næste runde af de europæiske kampe.

Med tilgangen af Elias Achouri har Jacob Neestrup fået en ekstra streng at spille med, efter sidste sæsons bedste spiller i truppen Mohamed Daramy er taget tilbage til Ajax.

Elias Achouri kom til Superligaen fra Estoril Praia for kun to millioner kroner.

Man kan roligt sige, at det er en god forretning for Viborg.