Emiliano Marcondes har fået fremtiden på plads.

B.T. kan afsløre, at danskeren bliver i det engelske og er skiftet til Bournemouth.

Bournemouth huserer i Championship, som Emiliano Marcondes kender særdeles godt efter at have været på kontrakt i Brentford i de sidste 3,5 år – undervejs med en kort afstikker til FC Midtjylland.

Den 26-årige Marcondes’ aftale løb ud denne sommer med den nyoprykkede Premier League-klub Brentford, og parterne prøvede længe at finde en løsning for et samarbejde.

Emiliano Marcondes var med til at spille Brentford op i Premier League. Foto: MATTHEW CHILDS

Allerede i oktober fortalte Emiliano Marcondes’ agent, Antoni Alexandrakis, til B.T., at Brentford havde lagt et nyt tilbud på bordet.

»Vi har fået et kontrakttilbud, som vi lige nu tygger på. Der er fortsatte forhandlinger, men intet er skrevet under, og der er mange henvendelser på Emiliano,« lød det fra Antoni Alexandrakis.

Og dansen for en ny aftale fortsatte længe. Efter finalekampen om den sidste Premier League-billet på Wembley 29. maj udtrykte Mardondes’ sig i positive vendinger i forhold til en ny aftale med danskerklubben.

»At komme fra en lille by i Danmark og rykke op i Premier League er utroligt. Når ejeren har fået noget at drikke, spørger jeg måske om en ny kontrakt igen,« sagde han til Sky Sports efter finalen.

Emiliano Marcondes scorede i finalen. Foto: MATTHEW CHILDS



En finale, som han i øvrigt havde en afgørende fod i med scoringen til 2-0, som også blev resultatet mod Swansea.

Men det blev altså ikke til en ny aftale, da Brentford ifølge B.T.s oplysninger ikke kunne møde Emiliano Marcondes’ krav.

Det kunne Bournemouth til gengæld, og dermed er der en ny lille danskerkoloni i Championship, da Emiliano Marcondes nu er holdkammerat med en anden dansker i klubben i Philip Billing.