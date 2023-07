Fra fransk fodbold på anden klasse til svensk topklub.

B.T. kan afsløre, at Jens Jacob Thomasen har fået et tilbud om at skifte til Elfsborg.

Ifølge B.T.s oplysninger har den tidligere OB-anfører besøgt Allsvenskan-klubben og overvejer nu kontraktforslaget på 3,5 år fra Sverige.

Skulle han beslutte sig for at sige ja, vil han gå fra at spille i den næstbedste række i Frankrig med Nimes til at blande sig om mesterskabet i Sverige, hvor Elfsborg i øjeblikket ligger nummer to i ligaen - lige efter Malmö FF.

Jens Jacob Thomasen skiftede sidste sommer til Nimes efter en årrække i OB, men klubben rykkede ned, og trods en option på et år mere takkede han af.

»Jeg vil gerne takke alle, der tog imod mig med åbne arme i Frankrig og i klubben - personalet, spillerne og alle, jeg mødte undervejs. Mange tak! Efter sommerferien venter der igen en ny udfordring, eftersom jeg søger videre fra Nimes. En svær sportslig sæson, men et stort år på læringskontoen,« skrev han i forbindelse med sin afsked på Instagram.

Måske hedder den nye udfordring Elfsborg.

Det er ene og alene Jens Jacob Thomasens beslutning efter den svenske klubs charmeoffensiv.