Det danske A-landshold hos herrerne skal til at finde en ny angrebstræner.

B.T. kan afsløre, at Ebbe Sand er stoppet for fremover at være agent i det danske firma Elite Consulting, der blandt andet repræsenterer spillere som Alexander Bah, Kasper Junker og Erik Sviatchenko.

Ebbe Sand bekræfter jobskiftet, da B.T. får ham i tale om emnet.

»Det er noget, jeg har gået og tænkt over gennem længere tid, fordi jeg synes, det er en spændende branche. Nu kender jeg Allan Bak (ejer, red.) og Elite Consulting godt, og jeg snakkede meget med ham i forbindelse med at være sportsdirektør i Brøndby. Jeg synes, at han er en reel og troværdig fyr,« siger Ebbe Sand, der efterhånden har prøvet en masse stillinger i fodbolden.

Ebbe Sand skal fremover rådgive spillere på en anden måde, end han har gjort på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand skal fremover rådgive spillere på en anden måde, end han har gjort på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe

På banen slog den tidligere landsholdsspiller sit navn fast som koryfæ i først Brøndby og siden Schalke 04, og efter karrieren åbnede han et fodboldakademi i Kina.

Det er også blevet til et sportsdirektørjob i Brøndby, inden han senest fik rollen som angrebstræner på landsholdet.

»Jeg har prøvet mig selv af som spiller selvfølgelig og efterfølgende som træner og sportsdirektør, så jeg synes, at jeg har rigtig meget erfaring og rigtig meget, jeg kan putte ind i denne her rolle som agent. Der er selvfølgelig en masse nye ting, jeg skal lære, men jeg føler mig godt rustet til at gå den vej,« lyder det fra Ebbe Sand.

Beslutningen om at skifte kurs er ikke helt ny. Fodbolddirektør i DBU Peter Møller og landstræner Kasper Hjulmand er to af få mennesker, der har kendt til Ebbe Sands jobskifte i et godt stykke tid.

Kasper Hjulmand ville gerne have haft Ebbe Sand med videre på landsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Hjulmand ville gerne have haft Ebbe Sand med videre på landsholdet. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg havde selvfølgelig informeret Hjulmand, så han var den eneste på holdet, der vidste det under slutrunden. Han ville gerne have haft mig med videre, det er ikke nogen hemmelighed, men jeg sagde det, som det var, og han var super professionel. Han respekterede min beslutning, men var ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med videre fremad,« forklarer Ebbe Sand og tilføjer:

»Peter Møller vidste det selvfølgelig også, fordi vi havde snakket om potentielt at forlænge min kontrakt,« fortsætter Ebbe Sand, som efter EM-semifinalekampen på Wembley for snart to uger siden løftede sløret for resten af landsholdet.

Det gjorde han på hotellet i London, da mandskabet vendte tilbage efter nederlaget til England.



»Det var selvfølgelig svært, fordi det har været den vildeste rejse fra et kæmpe chok omkring Christian Eriksens hjertestop og stort set være ude af turneringen og så stå dér i en semifinale og pludselig skulle sige farvel og tak efter alt det her,« pointerer Ebbe Sand, der trods et meget tiltrækkende job på landsholdet havde to faktorer, der trak i en anden retning.

Ebbe Sand havde kun fortalt sin beslutning til Kasper Hjulmand, mens Danmark stadig var med ved EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ebbe Sand havde kun fortalt sin beslutning til Kasper Hjulmand, mens Danmark stadig var med ved EM. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg havde da svært ved at tage valget. Nu kommer jeg lige efter seks uger på landsholdet, og det var min syvende slutrunde – fire som spiller og tre som en del af trænerteamet – og jeg har aldrig oplevet så intens en slutrunde som denne her.«

»Men mit job var meget on and off. Lige så fedt, som det er, når vi er samlet, så er der hele de mellemliggende perioder med en masse tid, der skal fyldes ud. Jeg har jo ikke været fuldtidsansat. Jeg var der som konsulent. Så jeg savner at lave noget kontinuerligt og noget, jeg fokuserer 100 procent på i hverdagen. Jeg ville allerhelst have, at jeg kunne lave begge dele, men det er klart, at der er nogle regler, som vi skal overholde. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre både at være agent og stadig angrebstræner på landsholdet,« påpeger Ebbe Sand, der nu føler, at han har fundet sin rette hylde.

»Jeg ser et stort perspektiv i at være agent både på den korte, men også på den lange bane. Vi har et meget højt ambitionsniveau og går efter de bedste spillere. Jeg er sikker på, at det er noget, jeg også kan lave om 20 år,« siger Ebbe Sand.

En nyslået agent, der har kvittet landsholdet for endnu en gang at prøve noget nyt i fodboldbranchen.