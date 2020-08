Han har været en stor åbenbaring i denne Superliga-sæson, men nu tyder alt på, at det er slut med at se 16-årige Jeppe Kjær udfolde sig på den danske scene.

For AC Horsens' lille tekniker har truffet sin beslutning om fremtiden, og ifølge B.T.s oplysninger har han valgt at tage sit næste skridt til altid danskerglade Ajax.

Endnu mangler de sidste detaljer, før AC Horsens og Ajax er helt enige om prisen – og spilleren om sine personlige forhold – men ifølge B.T.s oplysninger har AC Horsens givet Ajax lov til at forhandle med Jeppe Kjær, og Ajax føler sig så sikker på en endelig aftale, at man forventer et lægetjek i den hollandske storklub inden for en uges tid.

Bliver alle parter enige om de sidste detaljer, og består Jeppe Kjær lægetjekket, vil han altså kunne skrive under på sin aftale med Ajax. Det bliver i så fald en aftale til historiebøgerne for AC Horsens.

16-årige Jeppe Kjær er ifølge B.T.s oplysninger på vej til Ajax. Foto: Claus Fisker Vis mere 16-årige Jeppe Kjær er ifølge B.T.s oplysninger på vej til Ajax. Foto: Claus Fisker

AC Horsens lavede i sin tid et rekordsalg for klubben med Gilberto Macena til den kinesiske klub Shandong Luneng for omkring 1,7 million euro – altså cirka 12-13 millioner kroner.

Men Jeppe Kjær vil blive et salg, der kommer til at overgå det, for ifølge B.T.s oplysninger vil den unge dansker blive solgt for hele to millioner euro, som svarer til cirka 15 millioner danske kroner.

Og dét er bare de sikre millioner i AC Horsens' kasse.

Derudover vil aftalen være skruet sammen med bonusser i samme størrelsesorden som de sikre millioner og en videresalgsklausul, der sender procenter tilbage til AC Horsens, hvis Jeppe Kjær bliver solgt videre fra Ajax.

Ja, altså et potentielt rekordsalg for rekorddrengen i AC Horsens, hvis skiftet som ventet går igennem.

Jeppe Kjær fik i denne sæson sin debut i Superligaen som den yngste nogensinde, da han blev skiftet ind på sin 16-års fødselsdag, og det varede ikke længe, før han også tog rekorden som den yngste målscorer i Superligaen med sit mål mod Hobro.

Det har dog ikke kun været rekorderne, der har fået Superliga-fans til at spærre øjnene op for Jeppe Kjær. Hans spilforståelse og øje for holdkammeraterne har også kastet flotte afleveringer og oplæg til mål af sig.

Det har Ajax også fået øje på, og nu ser det altså ud til at være hollændernes tur til at udvikle yderligere på det 16-årige stortalent.