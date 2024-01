Victor Torp-ederer mod en af de største danske transferer denne vinter.

B.T. kan afsløre, at han skifter til Coventry i en stor handel.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver den 24-årige danske midtbaneprofil solgt til Championship-klubben i en transfer til en værdi af 2,5 millioner euro, det er hele 19 millioner kroner.

B.T.s kilder i det norske fortæller, at klubberne er så godt som enige om et skifte, og derfor sidder hans agent, Jens Ørgaard, netop i disse timer og færdiggør betingelserne i Victor Torps kontrakt i den engelske klub.

Victor Torp fik aldrig chancen i FC Midtjylland og var udlejet til Lyngby. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Når det er færdiggjort, vil Victor Torp blot skulle bestå et lægetjek, og så kan drømmen om et stort udenlandsskifte gå i opfyldelse.

Få havde regnet med, at Sarpsborg ville få så stort et millionbeløb for deres investering allerede halvandet år efter, at de hentede ham i FC Midtjylland, hvor han ikke fik chancen.

Det blev blot til et enkelt indhop af ni minutters varighed i Superligaen.

Men i Norge har han været en stor profil i Eliteserien, hvor Torp i den netop afsluttede sæson også scorede seks mål og lavede tre assister.

Coventry ligger efter 26 runder på ottendepladsen i Championship med rimelig mulighed for at spille sig til en plads om at komme op i Premier League.

Nu kommer en dansker til klubben, og han har mindst lige så meget fart på.