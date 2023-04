Lyt til artiklen

1. divisions topscorer, Wessam Abou Ali, har endelig fået det gennembrud, der i flere år har ladet vente på sig.

I sæsonen 2017-2018 fik den tidligere ungdomslandsholdsspiller debut i den bedste række herhjemme, og han blev af mange spået til at få en stor karriere i AaB, da den nuværende landsholdsassistent Morten Wieghorst viste sin tro på angriberen.

Som tiden gik, og målene i Superligaen imidlertid udeblev, blev Wessam Abou Ali solgt til Silkeborg, men det er først nu – som 24-årig – at han har fundet vejen til netmaskerne i Vendsyssel.

Det gør han til gengæld med så stor succesgrad, at der ifølge B.T.s oplysninger er stigende interesse for angriberen fra de skandinaviske ligaer.

Wessam Abou Ali i Superligaen i AaB-tiden. Foto: Henning Bagger Vis mere Wessam Abou Ali i Superligaen i AaB-tiden. Foto: Henning Bagger

Det gælder både Sverige og Norge, som først smækkede vinduet i natten til lørdag. Ifølge B.T.s oplysninger har der sågar været bud fra klubber fra de øverste række i Danmarks nabolande.

Men det er ikke kun i Skandinavien, at Wessam Abou Alis 11 mål i den næstbedste række har gjort indtryk.

B.T. kan nemlig også afsløre, at Aberdeen fra den bedste skotske række for knap et par uger siden var i Danmark og synede den farlige angriber, da Vendsyssel spillede mod Hvidovre.

Det skotske transfervindue lukkede ligesom det danske 31. januar, så hvis Aberdeens interesse skal udvikle sig til mere, vil det først være aktuelt med et skifte til sommer.