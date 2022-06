Lyt til artiklen

Der venter et stort eventyr for den tidligere Superliga-træner Thomas Nørgaard.

B.T. kan nemlig afsløre, at den 40-årige træner skifter trænerjobbet i den danske 2. divisionsklub B.93 ud med en stilling i den tjekkiske storklub Sparta Prag.

Ifølge B.T.s oplysninger bliver han en del af det trænerteam, som den netop ansatte cheftræner, Brian Priske, har sat krav om at måtte sætte i forbindelse med ansættelsen i Tjekkiet.

B.93 meldte tidligere mandag ud, at Thomas Nørgaard var blevet købt fri af kontrakten af en unavngiven udenlandsk klub, men nu kan B.T. altså fortælle, at der er tale om Sparta Prag.

Thomas Nørgaard har tidligere trænet på højeste niveau i Danmark, da han efter at have været assistent for David Nielsen overtog roret i Lyngby, da Nielsen skiftede til AGF i 2017.

Her var han træner sæsonen ud, og i januar 2020 blev han så træner for B.93, som han har vist imponerende takter i over de seneste sæsoner.

Men nu har han fået en mulighed, han ikke kunne sige nej til, fortæller han i pressemeddelelsen, hvor afskeden med B.93 blev offentliggjort.

»Det har været en fantastisk arbejdsplads, som jeg helt sikkert vil komme til at savne. Muligheden uden for Danmarks grænser synes jeg dog ikke, at jeg kan sige nej til, og jeg ser meget frem til, hvad der venter forude, både på egne vegne, men i særdeleshed på B.93s vegne. Jeg vil i hvert fald følge med og heppe på afstand,« siger Thomas Nørgaard.

Nu venter der så et udenlandsk eventyr for træneren, og det starter ifølge B.T.s oplysninger allerede næste uge.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Thomas Nørgaard, men han ønsker ikke at kommentere historien.