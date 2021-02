Det er intet at sige til, hvis Kasper Junker er ved at rive alt sit hår ud af hovedet.

B.T. kan afsløre, at hans klub endnu en gang har afvist et stort beløb for spilleren fra en ny klub.

Denne gang er der tale om Genoa fra Serie A, som ifølge B.T.s oplysninger har budt en samlet pakke på 2,5 millioner euro, over 18 millioner kroner, for den danske topscorer i Norge.

Betalingen skulle foregå sådan, at den norske klub ville få to millioner euro, 15 millioner kroner, her og nu, og så ville det resterende beløb falde som bonus, hvis en række betingelser gik i opfyldelse.

Men nej, Bodø/Glimt, som for et år siden ifølge B.T.s oplysninger kun betalte 370.000 euro, cirka 2,7 millioner kroner, for at købe den danske angriber fri i Horsens, har sagt afvist buddet.

Og det er altså ikke første gang.

Inden for de seneste dage af transfervinduet har nordmændene vendt tommelfingeren nedad til såvel Crotone fra Serie A, ligesom Kayserispor fra Tyrkiet har fået nej, selv om de kom med et bud på 18 millioner kroner.



Det skulle egentlig være nok i forhold til det krav, Bodø/Glimt stillede, da de første gang afviste Crotone med ordene om, at deres bud på 11 millioner kroner var for lavt.

Kasper Junker selv har ikke lagt skjul på den enorme skuffelse, han er blevet efterladt med.

»Aftalen var, at jeg skulle komme til Bodø og udfolde mit potentiale, og så skulle jeg videre. De sagde, 'hvis du scorer 20 mål, så sender vi dig af sted'. Jeg scorede 27 mål. Det var på grund af vores aftale, at jeg syntes, Glimt var så interessant,« har Kasper Junker sagt til VG fra Norge efter afvisningen fra Bodø/Glimts side.

»Jeg skulle op, levere og så videre. Det har nærmest været hele min motivation for at gøre det så godt. Nu tænker jeg: 'For fanden, hvordan motiverer jeg mig til næste sæson, hvis det bare er tomme ord?'. Jeg har ikke mange år igen på toppen. Jeg vil tage skridtet til Crotone og derefter et nyt skridt. Det kan jeg ikke, hvis jeg ikke bliver solgt nu. Jeg er i en alder, hvor det skal være nu. Det var Glimt klar over, da de købte mig sidste år,« rasede Junker, som i et interview med B.T. i begyndelsen af januar var anderledes fuld af optimisme, fordi han kunne vælge og vrage blandt bejlerne.

Dengang vidste han ikke, at Bodø/Glimt havde andre planer.