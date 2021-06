Andrew Hjulsager er ikke i sommerens EM-trup, men han sikrer sig alligevel en fed oplevelse i de her varme dage.

B.T. kan afsløre, at den danske offensivprofil er blevet solgt i en stor handel fra Oostende til Gent for fire millioner euro, svarende til 30 millioner kroner.

Her tager den danske profil et stort lønhop på en fireårig kontrakt.

Skiftet kommer, efter den tidligere Superliga-profil har brændt banen af i Oostende, hvor han blev kåret til årets spiller i den forgangne sæson.

Med 12 assister og seks sæsonscoringer i Jupiler Pro League fik 26-årige Andrew Hjulsager gjort så meget opmærksom på sig selv, at Anderlecht og Gent samt klubber fra Bundesligaen ifølge B.T.s oplysninger har revet og flået i ham.

Anderlecht udtrykte ifølge B.T.s kilder tæt på forløbet sin massive interesse gennem såvel præsidenten, sportsdirektøren og ikke mindst cheftræneren, Vincent Kompany, men det var ikke nok, da Andrew Hjulsager valgte Gent.

Dermed blev det til to år i Oostende, som Andrew Hjulsager skiftede til for to år siden med netop det formål at spille regelmæssigt igen efter et par sæsoner i La Liga-klubben Celta Vigo, som ikke gav ham den fornødne spilletid.

Den har han fået i Oostende i en sådan grad, at han er blevet en profil i ligaen. Nu har en større fisk som Gent og europæisk fodbold i næste sæson tiltrukket ham.