Onsdag blev en historisk dag i Superligaen.

Her kunne FC Midtjylland præsentere en solid sommerforstærkning, da Anders Dreyer skrev under på en fire år lang aftale med 'ulvene'.

En imponerende forstærkning, men også en dyr forstærkning, kan B.T. fortælle. Faktisk den dyreste i Superliga-historien, når alt gøres op.

Midtjyderne solgte i sommeren 2021 Dreyer til russiske Rubin Kazan for omkring 55 millioner kroner. Men da krigen startede, lukkede russerne for kassen på et tidspunkt, hvor de stadig manglede at overføre fem millioner euro – godt 37 millioner kroner – til Claus Steinlein og co.

Den gæld og det beløb har siden svævet i luften. Men FCM har nu slået en streg over gælden for til gengæld at få papir på Anders Dreyer. Samtidig har de danske vicemestre sendt cirka fem millioner kroner i Kazans klubkasse for at løsne Dreyer fra kontrakten med den russiske klub, der er rykket ned i den næstbedste række.

Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Den noget alternative betalingsform gør – når lommeregneren findes frem – Anders Dreyer til Superligaens dyreste spiller nogensinde. Prisen på den målfarlige offensivspiller ender således omkring de 42 millioner kroner. Det gør Dreyer dyrere end både FC Midtjyllands brasilianske flopkøb Marrony, FCKs midtbanevirtuos Pep Biel og samme klubs usynlige nigerianske kantspiller, Akinkunmi Amoo.

Selv om prisen er historisk stor, er man i FC Midtjylland tilfredse med handlen. Meget tilfredse. Med krigen in mente var den russiske gæld på fem millioner euro 'usikre penge', som der ikke var garanti for nogensinde ville finde vej til Herning. For hvordan indkræver man penge af en klub i Rusland midt i en krig? Og kunne man være sikker på, russerne ville betale for en spiller, som ikke har spillet for Rubin Kazan de seneste måneder og intet ønske har haft om at vende tilbage til Rusland? Det var et par af spørgsmålene omkring handlen.

Ti sidst ønskede Rubin Kazan at sælge til FC Midtjylland frem for andre interesserede klubber i både Tyskland, Italien og Tyrkiet, så russerne kunne få gælden af samvittigheden. Skulle de sælge til andre end FCM, krævede de et væsentligt højere beløb, så en del af de penge kunne sendes videre til FC Midtjylland.

Derfor var det to tilfredse klubber, der onsdag kunne se Anders Dreyer skrive under på kontrakten.

24-årige Dreyer er nok også tilfreds. I FC Midtjylland har han nu sikret sig en løn, der placerer ham helt oppe i toppen af lønhierarkiet i Superligaen.