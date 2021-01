Det har været et langt transfervindue for Jacob Bruun Larsen, som blandt andet har været ønsket af FC København, men nu er en aftale stort set på plads for U21-landsholdsspilleren.

Og det ser ikke ud til at være københavnerne, der løber med Jacob Bruun Larsen. Det er derimod Anderlecht, der ifølge B.T.s oplysninger nu er blevet enige med Hoffenheim om en lejeaftale, der ikke indeholder en frikøbsklausul.

Dermed ligner det altså et midertidigt ophold for danskeren i den belgiske klub.

Anderlecht er meget optimistiske om en aftale, og de håber på, at de allerede fredag eller senest i weekenden kan færdiggøre aftalen. Og klubben satser allerede på at have Jacob Bruun Larsen til lægetjek fredag.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Dermed ser det ikke ud til at blive FC København, der løber med kantspilleren.

Københavnerne har ellers været interesserede i at hente Bruun Larsen til Danmark, og Bruun Larsen har også selv vist interesse, men i sidste ender ser Anderlecht ud til at vinde duellen.

Jacob Bruun Larsen har det seneste stykke tid ikke været i spil til meget spilletid for tyske Hoffenheim, og derfor har et lejeaftale haft høj prioritet for den 22-årig dansker. Den ser han ud til at kunne få i Anderlecht, som har været i spil som hans kommende klub i et stykke tid.

Anderlecht har dog ikke kunnet få svar fra Hoffenheim om, hvorvidt en lejeaftale overhovedet var en mulighed, da Bruun Larsens tyske arbejdsgiver gerne har villet få noget økonomi ind på en handel.

Nu ser det dog ud til at ende med et midlertidigt ophold, der muligvis også kan skyde liv i kantspillerens drømme om at blive en del af Kasper Hjulmands EM-trup til sommer.