Hans bror har sprudlet, siden han rykkede til Sverige tidligere på sommeren.

Og nu ser OB's Agon Mucolli efter alt at dømme ud til at følge i brormand Arbnor Mucollis fodspor mod en kontrakt i Allsvenskan.

B.T. kan nemlig afsløre, at den 24-årige OB'er onsdag er booket ind til lægetjek i Allsvenskan-klubben Varbergs BoIS.

Går alt efter planen sætter den teknisk stærke offensivspiller derefter sin underskrift på en længerevarende lejeaftale, så han fremover tørner ud i det svenske - hvor det formentlig står på en sæson i den næstbedste række efter vinter.

Varbergs BoIS ligger nemlig sidst i den bedste svenske række og ligner allerede nu en nedrykkere.

I det svenske skal Agon Mucolli byde sig til med sine offensive evner, som han i OB-tiden ikke har fået mange muligheder for at vise frem.

For efter at være blevet hentet til Odense sidste sommer på en fireårig kontrakt har træner Andreas Alm blot benyttet Mucolli 11 gange - og kun én gang fra start i en pokalkamp.

Nu går jagten på spilletid så i Arbnor Mucollis fodspor, efter den tidligere Vejle-profil denne sommer rykkede til IFK Göteborg.

Og hos vores naboer skal Agon Mucolli altså forsøge at gøre brormand kunsten efter, for Arbnor Mucolli har indtil videre vist gode takter med to mål siden sit skifte.

B.T. har spurgt Björn Wesström til den forestående afsked med Agon Mucolli.

»Vi arbejder på at justere truppen for at optimere både resultater og spillerudvikling. Hvad det betyder i praksis, får vi at se, når vinduet lukker. Indtil da kommunikerer vi i egne kanaler kun ting, der er underskrevet,« lyder det fra OB's fodbolddirektør.

