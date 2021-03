Det var AGF, der valgte at stoppe samarbejdet med sportschef Hans Jørgen Haysen, der kun nåede at være ansat i tre dage i den aarhusianske klub.

Det fortæller kilder til B.T.

AGF meddelte torsdag morgen, at Hans Jørgen Haysen på grund af 'private og personlige forhold' ikke fortsætter som sportschef i den aarhusianske klub. Fondsbørsmeddelelsen var usædvanligt kortfattet og indeholdt ingen citater. AGF understregede i meddelelsen, at klubben ingen kommentarer havde til den opsigtsvækkende exit og har siden oplyst, at man heller ikke i fremtiden vil kommentere sagen.

Haysen fortalte efterfølgende til B.T., at han ikke ønskede at uddybe, hvad der lå bag 'private og personlige forhold'.

Sønderjyskes sportschef Hans Jørgen Haysen

Ifølge B.T.s oplysninger skulle der være tale om en personalesag, der stammer fra Haysens tid i Sønderjyske.

Den sag er AGF blevet gjort opmærksom på, og Aarhus-klubben har herefter besluttet, at man alligevel ikke ønsker et samarbejde med Hans Jørgen Haysen.

B.T. har konfronteret Hans Jørgen Haysen med oplysningerne:

Kan du bekræfte, at det er AGF, der har stoppet jeres samarbejde på grund af en personalesag fra din tid i Sønderjyske?

»Det har jeg ingen kommentarer til.«

Har du en personalesag liggende fra din tid i Sønderjyske?

»Det har jeg heller ingen kommentarer til.«

B.T.s kilder fortæller, at døren for et comeback til Sønderjyske er 'helt lukket' for Hans Jørgen Haysen.

AGF ønsker ikke at kommentere sagen over for B.T. AGF har i de seneste dage oplyst, at Hans Jørgens Haysen har været fraværende på grund af 'corona-symptomer'.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sønderjyskes direktør Klaus Rasmussen.