Anden gang kan være lykkens gang.

Det håber den pensionerede fodboldstjerne Ashley Cole i hvert fald.

Den tidligere Arsenal- og Chelsea-back var tidligere gift med sangstjernen Cheryl Cole, hvilket tiltrak enorm opmærksomhed, men forholdet holdt ikke - nu er han dog klar til at give kærligheden endnu et skud, efter det første ægteskab forliste med en lang række utroskabsrygter som optakt.

Ved et smukt bryllup i Ladispoli tæt på Rom giftede han sig med den italienske model Sharon Canu.

Ashley Cole marries model fiancee Sharon Canu in intimate Italian wedding https://t.co/oPwLELtATt — Mirror Football (@MirrorFootball) July 30, 2023

42-årige Cole har 107 landskamp for England, hvilket kun er overgået af fem andre, og stoppede karrieren for fire år siden.

Det var dog under tiden i AS Roma omkring 2014, at de to fandt sammen.

Lørdag blev de så gift med havudsigt, fest og fyrværkeri.

Det var et ganske intimt bryllup, hvor kun de nærmeste var inviteret.

Coles gamle forsvarsmakker og gode ven John Terry gav tilsyneladende en dybfølt version af John Mayors 'All of me' undervejs - til stor morskab for selskabet.