Tidligere på måneden kom det frem, at Manchester United-spilleren Antonys ekskæreste anklagede ham for vold. Nu udtaler hun sig for første gang i sagen.

Det gør Gabrela Cavallin igennem en pressemeddelelse udsendt af hendes advokater:

'Gabrela Cavallins advokater informerer om, at forbrydelserne begået af spilleren stadig efterforskes af Manchester Politi og også det brasilianske politi, hvorfor vi tror, ​​at han snart vil blive kaldt i retten, hvor han kan se frem til en retssag,' står der i meddelelsen.

I beskeden fra Gabrela Cavallin og advokaterne står der også, at de mener, at det er en klar fejl, at Manchester United har indlemmet Antony i træningen med holdet igen, efter han tidligere var suspenderet.

Anklager om vold kostede i første omgang Antony pladsen på det brasilianske landshold.

Nogle dage senere blev han også suspenderet fra træningen i Manchester United. Det skete 10. september. Men nu har den engelske klub taget spilleren til nåde, selv om efterforskningen af sagen pågår.

I et tårevædet interview i Brasilien har Antony tidligere gjort det klart, at han afviser alle anklagerne mod ham.

»Som Antonys arbejdsgiver har Manchester United besluttet, at han vil genoptage træningen på Carrington (klubbens træningsanlæg, red.) og være til rådighed for udtagelse til kampe, mens politiets arbejde fortsætter,« skrev United på sin hjemmeside, da man indlemmede Antony i truppen igen.

Ifølge klubben har Antony samarbejdet fuldt og helt med politiet, siden de første anklager dukkede op helt tilbage i juni.

Samtidig har United-ledelsen gjort det klart, at en suspendering kan blive aktuelt igen:

»Det hele vil blive evalueret i henhold til nye udviklinger i sagen.«

Antony har ikke været på banen for klubben siden nederlaget til Arsenal 3. august.

Manchester United købte Antony i Ajax for lidt over et år siden. Brasilianeren har efter skiftet bidraget med fire mål i 29 Premier League-optrædener for United.