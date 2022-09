Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har været tavs i flere dage, men søndag aften kunne han ikke længere holde det inde.

For den tidligere Chelsea-træner Thomas Tuchel åbner nu op om sidste uges fyring i den engelske storklub.

Det gør han i et opsigtsvækkende opslag på Twitter.

'Det her er én af de sværeste ting, jeg nogensinde har skullet skrive. Og det er noget, jeg ikke havde håbet på at skrive i mange år. For jeg er knust over, at min tid som træner i Chelsea er forbi,' indleder den 49-årige tysker og fortsætter:

Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Foto: MOLLY DARLINGTON

'Chelsea er en klub, hvor jeg følte mig hjemme. Både personligt og professionelt. Tusind tak til alle i klubben, trænerstaben, spillerne og fansene for at få mig til at føle mig hjemme allerede fra første dag.'

Det var efter tirsdagens Champions League-nederlag til kroatiske Dinamo Zagreb, at Premier League-giganten valgte at stoppe samarbejdet med den tyske fodboldtræner, som kom til klubben i starten af 2021.

Få måneder efter førte han London-klubben til sejr i verdens bedste klubturnering.

'Stoltheden over at vinde Champions League og VM for klubhold vil for altid være hos mig. Jeg er stolt over at have været en del af klubbens historie, og minderne, vi har skabt de seneste 19 måneder, vil altid have en speciel plads i mit hjerte,' lyder det videre fra Thomas Tuchel.

Chelsea har allerede fundet erstatningen for den tyske stjernetræner.

Torsdag præsenterede klubben nemlig Graham Potter, der indtil da stod i spidsen for Brighton, som ny træner i Chelsea.