Protokoller, regler, afstandsbegrænsninger og smittefare. Til pokker med det.

Fodbold er (også) følelser, og det er Hertha Berlins spillere et godt bevis på. I dagens 3-1-sejr over Hoffenheim i Bundesliga-comeback-runden kunne spillerne simpelthen ikke styre sig.

Ved alle tre scoringer blev der highfivet, skulderklappet og heftigt gruppekrammet, som var corona-epidemien og den medfølgende to måneder lange nedlukning af al fodbold en fjern feberdrøm fra en hollywood-film.

Særligt iøjnefaldene er billedet af den belgiske forsvarer Dedryck Boyata, som kan ses herunder, som ganske enkelt kindkysser sin holdkammerat Marko Grujic. Se jubelscenerne fra dagens Bundesliga-kampe i videoen herover.

Soccer Football - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim v Hertha BSC - PreZero Arena, Sinsheim, Germany - May 16, 2020 Hertha Berlin's Dedryck Boyata with Marko Grujic, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Thomas Kienzle/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: POOL Vis mere Soccer Football - Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim v Hertha BSC - PreZero Arena, Sinsheim, Germany - May 16, 2020 Hertha Berlin's Dedryck Boyata with Marko Grujic, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Thomas Kienzle/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: POOL

I de guidelines, der er udarbejdet i forbindelse med genstarten af Bundesligaen, står der, at man opfordrer til at undgå jubelscener med krammere og den slags, vi er vant.

Hertha Berlins passionerede måljubel stod i kontrast til danske Yussuf Poulsen, som scorede for RB Leipzig mod Freiburg i en kamp, som sluttede 1-1.

Her sprintede danskeren bare ned i målet og hentede bolden, efter sin fine hovedstøds-scoring, for hans mandskab var på jagt efter sejren, og ville bare have kampen igang igen hurtigst muligt.

Så her blev det kun til et enkelt håndklap med en holdkammerat.

Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v SC Freiburg - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - May 16, 2020 RB Leipzig's Yussuf Poulsen reacts, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Jan Woitas/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: POOL Vis mere Soccer Football - Bundesliga - RB Leipzig v SC Freiburg - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - May 16, 2020 RB Leipzig's Yussuf Poulsen reacts, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Jan Woitas/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video Foto: POOL

I Dortmund, som vandt knusende sikkert med 4-0, var der også glæde over de flotte mål.

Men her holdt spillerne sig inden for corona-kodekset med albuestød og eksempelvis jubeldans med god afstand mellem spillerne, da Erling Braut Haaland åbnede scoringen.

Bundesligaen er den første af de store europæiske fodboldligaer, som har fået grønt lys til at genstarte uden tilskuere midt i coronapandemien.

Der var således ganske mennesketomt på samtlige fem stadioner, hvor der blev spillet bold i Tyskland lørdag eftermiddag.