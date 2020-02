Kevin De Bruyne fremhævede Manchester Citys evne til at rejse sig, efter at Real Madrid kom foran.

Manchester City er godt på vej mod kvartfinalerne i Champions League, efter at den første ottendedelsfinale mod Real Madrid blev vundet 2-1 på udebane.

Real Madrid kom ellers foran med 1-0 i anden halvleg, men City slog tilbage med to mål i de sidste 12 minutter.

Kevin De Bruyne satte først Gabriel Jesus op til udligningen, og siden konverterede belgieren et straffespark til sejrsmålet. Efter kampen blev han kåret som banens bedste.

- Det blev en god første kamp for os. Vi havde vores problemer i de første 15 minutter, men vi kom igennem stormen. Halvlegen var rimelig lige, men vi kom bedre ud til anden halvleg.

- Deres mål kom på et skidt tidspunkt, hvor vi ellers dominerede, men vi svarede igen på en fantastisk måde. "Gaby" scorede smukt, og straffesparket var meget vigtigt, siger Kevin De Bruyne til BT Sport ifølge uefa.com.

Real Madrid var blot 12 minutter fra at få et stærkt udgangspunkt med til returkampen i Manchester, men holdet har ifølge Casemiro tro på, at billedet kan vende endnu en gang i England.

- Det er slet ikke slut endnu. Vi spillede 75 spektakulære minutter mod et stærkt hold. Så kom der 15 minutter, hvor vi slet ikke gjorde, hvad vi skulle. Derfor kom City tilbage og eliminerede vores føring.

- Vi har et stort arbejde foran os nu, men hvis nogen er i stand til at overkomme sådan en opgave i en returkamp, er det Real Madrid, siger Casemiro.

Returopgøret i Manchester spilles 17. marts.

/ritzau/