Endelig!

Det er grimt at måtte skrive, men der gik jo et lettelsens suk gennem hele det nordlige London, da meddelelsen kom i går: Arsène Wenger stopper som manager i Arsenal.

Jeg tilslutter mig gerne koret, der hylder dig, Arsène, efter næsten 22 års virke i Arsenal, efter langt mere end tusind kampe, efter de mange titler og det enestående spil, dine hold kunne præstere. Det er enestående, Arsène, men hvorfor stopper du først nu?

Hvorfor skulle du og vi slæbes igennem de seneste sæsoner, hvor det hele blev ringere og ringere, hvor du virkede både rådvild og virkelighedsfjern og hvor selv det at lyne din jakke syntes at volde dig problemer? Hvorfor skulle du stå model til bannere, der krævede din afgang, og til bidske ord på TV fra dine gamle venner Thierry Henry, Ian Wright og Martin Keown? Hvorfor blev du så stædig?

Hvornår begyndte forfaldet egentligt, Arsène? Du tog jo engelsk fodbold med storm, da først de lærte dig at kende. ARSÈNE WHO, tillod de engelske aviser sig at spørge, da du tiltrådte. Det fandt de hurtigt ud af, for du revolutionerede hele den engelske fodbold. Intet mindre.

Du bragte de kontinentale ideer til en fodboldverden, hvor det var slemt nok at være udlænding, men dobbelt så slemt at være franskmand. Men de kunne ikke holde dig nede, for du var jo langt den bedste. Du vandt mesterskaber og udkæmpede nogle af de mest fascinerende dueller med Manchester United om det engelske mesterskab. Du vidste det hele. ARSÈNE KNOWS, hed det sig pludselig. Du var en verdensmand.

Du gik ubesejret igennem Premier League med Arsenal. Ja, gu’ var det da et godt hold, du havde. Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry. Hold da kæft. Sikke spillere. Men det var dig, der var chefen. Det var der ingen tvivl om. Det var i 2003/04, at du skabte the Invincibles, det måske største hold i Premier League æraen, selv om Arsenal-kender måske vil mene, at dit hold fra 1997/98 var endnu bedre.

I 2005 vandt i FA Cup’en, den turnering, du i mange år følte dig hævet over. Men i en finale mod Manchester United kunne det godt gå an. Også selv om det var efter straffespark og i øvrigt var ufortjent. I 2006 nåede du finalen i Champions League.

Men så begyndte du at miste grebet. Langsomt. Men sikkert. Du kvalificerede selvfølgelig stadig Arsenal til Champions League. Hvert år. Men med lige så stor konsekvens røg I ud i ottendedels-finalen. I var ikke længere i spil til mesterskabet. Det var I senest i 2011. I tabte 2-8 på Old Trafford og 2-10 sammenlagt mod Bayern München i Champions League. Du blev stædig. Du mistede din charme. Eller noget af den i hvert fald. For vi kunne jo stadig blive varme om hjertet over dine akavede jubel-scener og dit evindelige ”I didn’t see it”, når du skulle kommentere de ting i kampene, der ikke lige passede ind i dit manuskript. Jeg glemmer heller aldrig, da du i skjorteærmer og med champagnen drivende fra det grå hår gik ned af de mange trin på Wembley efter FA Cup sejren over Hull i 2014 efter, at din elskede klub havde vundet sit første trofæ i ti år.

Men ved du hvad, Arsène? Vi beundrede dig ikke længere på samme måde. Vi blev trætte af dig, for hvorfor stoppede du ikke, mens legen var god? Hvorfor skulle du trækkes gennem sølet? Hvorfor skulle vi? Venerationen var der stadig, og den blusser op nu igen, men den var blandet med medlidenhed og med ærgrelse. Det blev smertefuldt. Hvorfor stoppede du ikke på toppen? Ligesom Sir Alex!

I stedet tvang du os til at opleve, at du ikke længere kunne kvalificere dit hold til Champions League, at du tilsyneladende havde svært ved at styre dine spillere og at Arsenal lige nu er ved at blive overhalet af Burnley. Du kunne jo bare være stoppet. Ingen tvang dig til at fortsætte. Det var det, du sagde. Og du havde nok ret. De ville aldrig fyre dig.

Du redder æren. Og meget mere om det. Specielt hvis din sidste gerning som Arsenal-manager bliver at løfte Europa League trofæet. Og du skal selvfølgelig have din statue. Men glansen forsvandt, Arsène. For snart mange år siden.

Det havde du ikke fortjent. Men du bestemte det selv.

Endelig.