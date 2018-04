I dag skal jeg kommentere Liverpool mod Stoke.

For Liverpool er det en kamp, der skal overstås. For Stoke er det liv eller død. Det er det samme for Southampton, som senere på dagen møder Bournemouth. Hvem havde nu set det komme? Jeg havde i hvert fald ikke, og det havde de givetvis heller ikke i de pågældende klubber. For de var jo etablerede, var de ikke? Stoke kunne se tilbage på ni sæsoner i træk i Premier League, og Southampton på fem. Southampton var endt i den bedste halvdel i de seneste fire sæsoner, Stoke i tre af dem. DE følte sig sikre. Og blev for magelige.

I Premier League er det sådan, at bortset fra de seks store hold, så går ethvert hold ind til enhver sæson som potentiel nedrykker, og det tror jeg, at både Stoke og Southampton glemte i sommers. I Huddersfield, i Brighton, i Newcastle (!), i Swansea og i Bournemouth var man klar til nedrykningskamp fra det sekund, sæsonen satte i gang, og i Crystal Palace reagerede man omgående, da tingene ikke fungerede. Her blev Frank de Boer fyret efter blot fire spillerunder.

I Stoke og Southampton var situationen en anden. Og på sin vis var det forståeligt nok, at man forholdt sig afventende. Efter 15 spillerunder lå de to hold side om side midt i tabellen med en vis afstand til nedrykningspladserne. Men det var bare ikke det samme som, at tingene fungerede. For eksempel viste det sig hurtigt, at begge hold havde handlet dårligt ind op til sæsonen.

I Southampton blev man måske for magelige, fordi man for en gangs skyld ikke mistede nogle af de største profiler. Det slog man sig så til tåls med og nøjedes med at hente Wesley Hoedt i Lazio og Mario Lemina i Juventus. Det lød måske meget godt, men ingen af dem har gjort nogen synderlig forskel. I januar solgte Southampton Virgil van Dijk til Liverpool for 70 mio. pund uden at hente en erstatning ind. Devisen syntes fortsat at være den, at ”det går nok, det hele”.

I Stoke nøjedes Mark Hughes med at bruge penge på Kevin Wimmer og Bruno Martins Indi, som begge to har haft noget så svært ved at forstærke Stokes porøse defensiv. Tilmed hentede Stoke en række spillere ind på lejeaftaler og frie transfers, men det var fortsat Jack Butland, Ryan Shawcross, Joe Allen og Peter Crouch, der tegnede butikken. Ingen af de nye kunne løfte Stoke.

Stoke handlede først, men her var råddenskaben også mest åbenlys. En række store nederlag på 0-4 og 0-5 mod Chelsea, 1-5 mod Tottenham og 2-7 mod Manchester City indikerede, at noget var galt, og da Stoke røg ud af FA Cup’en mod Coventry fra League Two, var det farvel til Mark Hughes. En række navne sagde nej til jobbet som redningsmand, og så endte depechen hos Paul Lambert. Ikke noget stort navn, og åbenbart heller ikke en mand, der kunne inspirere den pressede Stoke-trup. Stoke vandt sin første kamp under Lambert i januar og har ikke vundet siden.

I tilfældet Southampton må man i høj grad kritisere ledelsen for at have ladet stå til. Mange begreb ikke, at Southampton fyrede Claude Puel efter sæsonen 2016/17, og det har virket som om, at Southampton har følt sig fanget af denne beslutning i forhold til afløseren Mauricio Pellegrino, som har fået alt for lang snor. På intet tidspunkt har den spanske manager fået sammensat et slagkraftigt hold, men alligevel ventede man med at fyre ham til der var otte spillerunder igen. Og så røg man ind i den samme problematik som Stoke et par måneder forinden: Hvem kunne man så få ind som erstatning? Rigtigt gættet: Mark Hughes! Under ham har Southampton blot hentet et enkelt point i fire kampe.

Der er selvfølgelig mange ting, der er gået galt i de to klubber, men det er værd at lægge mærke til, at Stoke og Southampton var de sidste af de nedrykningstruede klubber, der fyrede deres manager. Både i Crystal Palace, i Watford, i Everton, i West Ham og i Watford reagerede man hurtigere. Alle klubber fyrede deres manager i 2017. Fordi de anede faren, før den blev overhængende.

Det gjorde de hverken i Stoke eller Southampton. Her anede man tilsyneladende først faren, da det var for sent.