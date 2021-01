Skal Chelsea fyre Frank Lampard?

Det spørgsmål stiller hele fodboldengland sig selv efter midtugens nederlag mod Leicester.

Ingen af de engelske topklubber har fyret managere i samme tempo som Chelsea. Siden Carlo Ancelotti blev afskediget i sommeren 2011, har storklubben fra det sydvestlige London haft otte forskellige managers. Senest de to italienere Antonio Conte og Maurizio Sarri. Frank Lampard har siddet i det varme sæde i halvandet år.

Frank Lampard har samme profil som Ole Gunnar Solskjær i Manchester United og Mikel Arteta i Arsenal. Som sine to kolleger har han en glorværdig fortid i som spiller i sin klub.

Super Frankie er Chelseas mest scorende spiller nogensinde, men derfor behøver han ikke at være dygtig til at styre tingene fra sidelinjen Morten Bruun

Lampard var endda en noget større profil end de to andre. 211 mål i 648 kampe taler for sig selv. Super Frankie Lampard er Chelseas mest scorende spiller nogensinde. Men derfor behøver han ikke at være dygtig til at styre tingene fra sidelinjen.

Frank Lampard debuterede som manager med en lovende sæson i Derby, hvorefter Chelsea hentede ham ind til et af de mest krævende job i engelsk fodbold.

Det kræver sin mand at arbejde sammen med Roman Abramovich. Frank Lampard har stor kredit hos den impulsive Chelsea-ejer, eftersom han var en af de bærende kræfter på det Chelsea-hold, der lagde Premier League for sine fødder i nullerne.

Det niveau har Chelsea ikke længere. Deres gamle varemærke var, at de var så uhyggeligt svære at nedbryde, men sådan er det ikke lige nu. I tirsdags tabte Chelsea uden videre til Leicester og ligger lige nu på en beskeden ottendeplads i Premier League. Under Lampard har Chelsea tabt hele 18 ligakampe i løbet af blot halvandet år. Det er uhørt mange.

Foto: MICHAEL REGAN

I sin første sæson kunne Frank Lampard undskylde sig med, at Chelsea var idømt en transferembargo, der forhindrede ham i at købe nye spillere, men før denne sæson hentede Chelsea til gengæld et helt arsenal af internationale stjerner: Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, målmand Edouard Mendy samt Thiago Silva. Målmanden har været god, men det har de andre ikke. Den slags falder tilbage på manageren.

Frank Lampard har personligheden til at være manager. Han er ikke bange for at tage de store beslutninger. Nærmest tværtimod. Hvis en Chelsea-spiller har haft en dårlig kamp, kan han være rimelig sikker på at starte ude i den næste. Ingen er fredet under Lampard, som også kan være hård i sin retorik. Det kaldes management by fear.

Så langt, så godt. Men hvad skal Chelsea så gøre? Skal de udvise samme tålmodighed, som Manchester United har gjort med Solskjær og Arsenal med Arteta? Det ser jo ud til at virke. Det har været godt for kontinuiteten.

Kontinuitet er et plusord i fodboldens verden. Det bliver ofte trukket frem som en helt afgørende faktor for en klubs succes. Men jeg tænker altid: Hvad nu hvis det er kontinuitet på et lavt niveau? Skal man så blive ved med at holde fast i hinanden på vej ud over afgrunden?

...de blev revet rundt på Stamford Bridge, og det kunne snildt have stået 5-0 ved pausen. I de situationer virker Frank Lampard rådvild... Morten Bruun

Problemet med Chelsea og Lampard er, at udviklingen går den forkerte vej. Chelsea er ikke blevet stærkere under Lampard. I glimt spiller de besnærende fodbold med Mason Mount som den store inspirator, men andre gange bliver de pillet fuldkommen fra hinanden.

De to møder med Bayern München i forrige sæsons Champions League var ydmygende oplevelser, og Chelsea gennemlevede noget af det samme for nylig mod Manchester City. Her blev de revet rundt på Stamford Bridge. Det kunne snildt have stået 5-0 ved pausen. I de situationer virker Frank Lampard rådvild.

I sidste sæson fik Chelsea hevet fjerdepladsen i land og kvalificerede sig dermed til Champions League, men det bliver svært at gentage. Med sejren i tirsdags kom Leicester ni point foran Chelsea, og hvem tror, at Lampards drenge kan slutte foran Liverpool og de to Manchester-klubber?

Jeg er oprigtigt i tvivl om, hvad Chelsea skal gøre. Roman Abramovich har fyret Chelsea-managers med langt bedre resultater end Lampard, og det er en kendsgerning, at det ofte har hjulpet. Men noget holder ham tilbage.

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV

Russeren kan godt lide Frank Lampard og tanken om, at der er en Chelsea-legende i spidsen for holdet.

Omvendt er Abramovich også en mand, der kræver resultater. Det vil sige titler. Dem har Chelsea vundet 16 af siden russerens ankomst for 17 et halvt år siden. I denne sæson har Chelsea realistisk set en chance tilbage, og det er FA Cup’en.

Her har Chelsea som så ofte før fået en magelig lodtrækning. Søndag kommer lille Luton på besøg på Stamford Bridge.

Det skulle gerne blive en walkover. For i den usikre situation, Chelsea befinder sig i lige nu, kan et nederlag være nok til at udløse en fyreseddel til Frank Lampard.