Leicester er for mig sæsonens store skuffelse i Premier League. Manager Claude Puel har taget mange mærkelige beslutninger undervejs og er for mig en stor del af problemet.

I min optik er den nuværende placering langt fra godkendt, for Leicester har et af de mest talentfulde mandskaber i Premier League. De har en bred og dygtig trup.

Mesterskabet i 2015/16 var givetvis et enligt eventyr, men at Leicester er 18 point efter Arsenal på sjettepladsen og hele 33 point efter de to førende klubber, er en gedigen underpræstation. Dette sammenholdt med det chokerende exit i FA Cup'en mod lille Newport betyder også, at Leicester-manager Claude Puel langt fra kan føle sig sikker på sit job.

Når jeg forventer mere af Leicester, handler det om holdets potentiale. Leicester har vundet over Chelsea på Stamford Bridge, spillet uafgjort mod Liverpool på Anfield, vundet hjemme over Manchester City, og senest spillede de i perioder Tottenham baglæns ud af Wembley. Den kamp tabte Leicester godt nok 1-3, men igen: Potentialet er enormt.

Alle i England elsker historien om fabriksarbejderen, der blev engelsk mester og kom på landsholdet. Men Puel elsker ikke Vardy... Morten Bruun

Der var mange, der frygtede for Leicesters skæbne i kølvandet på det sensationelle mesterskab, men det var der ingen grund til. For klubben har virkelig været i stand til at konsolidere sig.

De mange penge fra deres deltagelse i Champions League og fra de solide salg af N’golo Kanté og Riyad Mahrez er blevet brugt fornuftigt, og jeg mener, at deres nuværende trup er den bedste i Premier League, når vi undtager de seks store.

Holdet er bygget op omkring en kerne af ekstremt talentfulde engelske spillere, der alle som minimum har snuset til landsholdet. Harry Maguire er fast mand for Three Lions, det samme er Ben Chilwell blevet i efterårets løb, ligesom både James Maddison og Demarai Gray har været udtaget til Gareth Southgates landsholdstrup.

Rundt omkring denne kvartet vrimler det med rutinerede og dygtige navne som Kasper Schmeichel, Ricardo Pereira, Wilfried Ndidi, Marc Albrighton og Jamie Vardy. Sidstnævnte er dog gået hen og blevet Puels varmeste kartoffel, for Vardy nyder større popularitet hos både fans og medier, end han gør hos sin manager.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

For alle i England elsker historien om fabriksarbejderen, der via klubber som Stocksbridge Park Steels, Halifax og Fleetwood blev engelsk mester og kom på landsholdet. Men Puel elsker ikke Vardy og vil tilsyneladende helst spille uden sin topscorer.

Der er bare det ved det, at når Vardy ikke har været med, har Leicester tabt.

Vardy var hverken i startopstillingen i kvartfinalen i Liga Cup’en mod Manchester City i december eller i sidste søndags kamp mod Tottenham, og hvad værre var: Han var helt uden for truppen, da Leicester mødte Newport i FA Cup’en.

Leicester tabte alle de tre nævnte kampe, og Puel fik navnligt på puklen efter nederlaget mod Newport. For hvad er det egentligt, Leicester vil, blev der spurgt.

Vardy er en enspænder på en fodboldbane, han indgår ikke meget i spillet, men til gengæld er han livsfarlig foran de andres mål Morten Bruun

De ligger jo lunt i ligaen uden for enhver nedrykningsfare, de har et hold, der på de bedste dage kan slå alle i Premier League, men hvorfor søren går de så ikke 100 procent efter FA Cup'en? Kasper Schmeichel, Harry Maguire og Wilfried Ndidi fik også en fatal fridag mod Newport.

I forbindelse med kampen mod Tottenham blev Puel spurgt til sit fravalg af Vardy, og han begrundede det med, at han gerne ville ”afsøge andre muligheder”, hvilket skal tolkes som et ønske om en mere boldbesiddende spillestil med mere tålmodige angreb.

Vardy er om nogen eksponent for det modsatte. Han er en enspænder på en fodboldbane, han indgår ikke meget i spillet, men til gengæld er han livsfarlig foran de andres mål.

Han var Leicesters talisman i mesterskabssæsonen, hvor spillet var ekstremt direkte. Dengang virkede det ofte som om, at Leicester slet ikke ønskede at eje bolden. Hvor tit hamrede Kasper Schmeichel ikke bolden direkte op imod Vardy med et af sine højt elskede halvtliggende vristspark?

Foto: ANDREW YATES Vis mere Foto: ANDREW YATES

Claude Puels ambition er jo meget legitim. Jamie Vardy er 32 år og en af flere spillere fra eventyret i 2015/16, der snart er moden til en udskiftning.

Det samme er for eksempel anfører Wes Morgan, de to backs Danny Simpson og Christian Fuchs og den populære japaner Shinji Ogazaki.

Som træner er det aldrig nemt at havne midt i et generationsskifte, men min hovedpointe omkring Leicester er bare, at afløserne for de gamle mesterskabsspillere er mere end klar.

Det er derfor, det er for dårligt, at Puel ikke er kommet længere med Leicester.