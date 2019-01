1999 er længe siden. Næsten tyve år.

Så lang tid er der efterhånden gået, siden en dansker var med til at vinde FA Cup’en.

Det var Peter Schmeichel, som holdt en halv fridag nede i målet i en kedelig finale, som Manchester United stensikkert vandt med 2-0 over Newcastle.

Dengang hørte det nærmest til dagens orden, at der var en dansk spiller med til at løfte pokalen på Wembley. Jesper Olsen blev den første i 1985, Jan Mølby vandt i 1986 og i 1992, John Faxe Jensen i 1993 og Peter Schmeichel i 1994, 1996 og 1999.

Navnligt det faktum, at også semifinalerne i FA Cup'en bliver afviklet på Wembley har været omdiskuteret

I England snakkes der meget om, at en del af den mytiske glans er gået af dét at have prøvet at spille på Wembley, fordi stadionet bliver brugt i så mange sammenhænge.

Hvor en engelsk spiller tidligere havde det som sine drømmes absolutte mål at komme til at ”betræde Wembleys græs”, så er vi ved at være derhenne, hvor en karriere kan betegnes som skuffende, hvis en spiller aldrig har optrådt på det store stadion i det nordvestlige London.

Tidligere var Wembley forbeholdt landsholdet og FA Cup-finaler, så da var det anderledes eksklusivt. Jeg kan huske, at min gode ven Jakob Kjeldbjerg kom hjem og fortalte, at hans holdkammerater fra Chelsea i al venskabelighed havde mobbet ham, da han allerede i sin første sæson i engelsk fodbold nåede i FA Cup-finalen.

'Vi har kæmpet for det her hele livet,' sagde de, 'og så kommer du bare i FA Cup-finalen med det samme.'

Tingene ændrede sig, da ”det nye Wembley” åbnede efter en totalrenovering i 2007. Omkostningerne ved byggeriet var enorme, og det engelske fodboldforbund, som ejer Wembley, havde ikke længere råd til, at det store stadion stod ubrugt hen i månedsvis.

Så i dag spilles der årligt fire oprykningsfinaler fra de lavere rækker samt adskillige finaler i de mindre engelske pokalturneringer. Foruden finalen i Liga Cup’en og semifinaler og finale i FA Cup’en. Navnligt det faktum, at også semifinalerne i FA Cup’en bliver afviklet på Wembley, har været omdiskuteret.

Både Arsenal og Tottenham har benyttet Wembley til europæiske kampe, og i de seneste to sæsoner er det nærmest blevet en hverdagsbegivenhed for engelske Premier League-spillere at optræde her.

Blandt andet fordi Tottenham har benyttet det nationale stadion som fast hjemmebane. Indtil deres eget stadion, det nye White Hart Lane, er færdigt. Hvis det da nogensinde bliver det.

Det er altså ikke længere noget unikt at komme hjem på sommerferie og fortælle, at man har spillet på Wembley, for det har de alle sammen.

Billing, Lössl og Jørgensen fra Huddersfield, 'Schmeichel den Yngre' fra Leicester, Højbjerg fra Southampton og selvfølgelig Eriksen, der vel har optrådt en 35-40 gange på Wembley i sin karriere.

Men at kunne fortælle, at man har spillet FA Cup-finale på Wembley. Og at man har vundet den. Se, det ville være noget at prale af!

Siden 'Schmeichel den Ældre' i slutningen af 1900-tallet vandt FA Cup’en, er der fem danske spillere, der forgæves har forsøgt sig.

Også Daniel Agger har tabt en FA Cup finale. Et nederlag, der bed så hårdt på den ærekære Agger, at han ikke engang havde overskud til at tale med pressen efter kampen. Peter Piil og jeg stod ellers og ventede...

Jesper Grønkjær tabte FA Cup-finalen i 2002 med Chelsea, tilmed med den lille finte, at finalen ikke engang blev spillet på Wembley. På grund af den føromtalte ombygning blev der i begyndelsen af nullerne afviklet fem finaler på Millenium Stadium i Cardiff. Chelsea tabte 0-2 til Arsenal.

Lars Jacobsen kom ind i pausen i finalen i 2009, hvor undertippede Everton endte med at tabe med 1-2 til Chelsea. Til trods for, at Louis Saha efter blot 25 sekunder bragte Everton foran med det hurtigste finalemål i turneringens lange historie.

I 2011 var det Thomas Sørensens tur. Den store målmands lange karriere i engelsk fodbold kulminerede med FA Cup-finalen i en periode, hvor han faktisk ikke længere var fast mand for Stoke i Premier League. I en ensidig finale tabte Stoke 0-1 til Manchester City, hvis mål blev scoret af Yaya Touré.

Også Daniel Agger har tabt en FA Cup-finale. Det var i 2012, hvor Liverpool tabte 1-2 til Chelsea. Et nederlag, der bed så hårdt på den ærekære Agger, at han ikke engang havde overskud til at tale med pressen efter kampen. Peter Piil og jeg stod ellers og ventede.

Endelig var det Jores Okores tur i 2015, og hans hold Aston Villa blev ganske enkelt skilt ad.

Det blev 0-4 mod Arsenal i en kamp, hvor Villa ikke fik et ben til jorden. Okore er den eneste aktive danske spiller, der har optrådt i en FA Cup-finale.

Men nu er chancen der igen. Denne weekend er nemlig den store FA Cup-weekend i England.

Det er tredje runde, hvor alle de store hold træder ind i turneringen. Der er stadig lang vej til Wembley, men det er på tide med en dansk FA Cup-vinder igen.