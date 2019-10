Den vigtigste spiller på et fodboldhold behøver ikke at kunne spille fodbold.

Det fik vi til fulde demonstreret i Parken i lørdags, hvor Kasper Schmeichel egenhændigt sørgede for, at Danmark vandt en landskamp, hvor de andre var langt bedst.

Var vi heldige? Det kan man jo diskutere, for er det heldigt at have en god målmand, der bare viser sig at være fantastisk til sit fag? Man snakker sjældent om, at det er ”heldigt” at have en suveræn angriber, som scorer på selv de mindste chancer. Sådan én har vi i øvrigt ikke.

I Danmark har vi også i den grad vænnet os til tanken om at have en fantastisk målmand, for det har vi i store træk haft de seneste 30 år. Vi havde for eksempel aldrig vundet EM i 1992 uden Peter Schmeichel.

Han var med afstand vores vigtigste spiller, og det samme kan vi sige om hans søn en generation senere.

Dengang var der dygtige markspillere med efternavne som Povlsen og Laudrup, og i dag render der en rundt ved navn Christian Eriksen, som i hvert fald normalt er god, men i den sidste ende vil jeg på et lille fodboldlands vegne mene, at den vigtigste position er målmandsposten. Det er kun de meget store nationer, der kan vinde noget uden en god keeper, fordi de kan holde modstanderne så langt væk fra målet.

Det kan Danmark ikke. Det kunne vi ikke mod Schweiz i lørdags, og det kunne vi for eksempel heller ikke ved VM-slutrunden i Rusland.

Her blev vi reddet af Kasper Schmeichel i kampen mod Peru, og senere gjorde vores målmand alt for, at vi skulle vinde ottendedelsfinalen mod Kroatien. På stående fod kan jeg simpelthen ikke erindre, at manden har præsteret et drop for Danmark.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Med sine stabile præstationer træder Kasper Schmeichel i nogle fornemme fodspor, for lige siden 1988 har Danmark haft det store privilegium at have en målmand af verdensklasse.

Peter Schmeichel, som vel efterhånden må finde sig i at blive tituleret ”Kaspers far”, var en levende mur i målet med EM i 1992 som det absolutte højdepunkt.

Schmeichel den Ældre var en målmand af en helt anden kaliber end vi tidligere havde haft, og hans blotte tilstedeværelse gav landsholdet en ro og en sikkerhed. Fordi vi vidste, at han nok skulle redde os.

Alle har en udløbsdato, og det havde Peter Schmeichel også. Den faldt i 2001, hvor han spillede sin 129. og sidste landskamp. Men det var faktisk til at leve med, for afløseren stod klar.

Han hed Thomas Sørensen, og selv om han ikke helt var på Schmeichels niveau, så taler 101 landskampe for sig selv. Den elegante målmand spillede desuden 364 kampe i Premier League for Sunderland, Aston Villa og Stoke. Sørensen tog sig af målmandsposten for Danmark frem til 2012, hvor han ikke kunne mere.

En skade betød, at han ikke kom med til EM-slutrunden i 2012, hvilket faktisk betød, at Kasper Schmeichel kom med i truppen som tredjemålmand.

Herefter fulgte et mellemspil, hvor Anders Lindegaard i en kortere periode og Stephan Andersen i en lidt længere bød ind på posten som førstemålmand på landsholdet.

Det blev man aldrig rigtigt tryg ved, og efter en venskabskamp mod England den 5. marts 2014 kunne enhver se, at Kasper Schmeichel ikke længere kunne holdes tilbage.

Foto: John Sibley Vis mere Foto: John Sibley

Præcis som forleden dag tog Schmeichels søn (næsten) alt den dag på Wembley. Kasper Schmeichel var ikke lige så god dengang, som han er i dag, men det er alligevel mærkeligt at tænke på, at han først fik landsholdsdebut som 26-årig.

Den sene debut betyder nok også, at Kasper Schmeichel ikke når over 100 landskampe, som både Peter Schmeichel og Thomas Sørensen præsterede. Det vil kræve, at den 32-årige keeper spiller på landsholdet i mindst fem år mere og undgår skader.

Når man kender Kasper Schmeichel og hans ærgerrighed, er de 100 landskampe dog ikke noget, man kan udelukke, selv om han kun er nået det halve af vejen. Den danske målmand spillede landskamp nr. 50 mod Schweiz.

Lige nu er det heller ikke så vigtigt. Det vigtige er, at Danmark har en verdensklassemålmand, som med sin helt formidable præstation i lørdags med 99 procents sikkerhed sørgede for, at vi er med ved EM-slutrunden i 2020. Den vigtigste nogensinde, fordi Danmark som bekendt spiller sine kampe i Parken.