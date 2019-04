Magien er væk.

Efter den fortryllende opblomstring under Ole Gunnar Solskjær - med sejre i massevis og taktiske triumfer i udekampe mod så stærke hold som Tottenham, Arsenal og Chelsea - er det blevet hverdag i United.

Pludselig ligner det igen det facit, som syntes uafvendeligt under José Mourinho; nemlig en sæson uden titler og uden kvalifikation til Champions League.

De sidste fem kampe har mildest talt været flade. Fire indiskutable nederlag og en lettere heldig sejr over Watford er det blevet til.

Den smertefulde sandhed om stort set alle Uniteds forsvars- og midtbanespillere er, at de er aldeles ordinære. I hvert fald på en international scala Morten Bruun

Da jeg så startopstillingen mod FC Barcelona i Champions League forleden, måtte jeg også sende en ironisk sms til en af mine gode venner: 'Med Dalot, Smalling, Fred og McTominay mod nye mål.' Tilsat et par undrende smileyer.

Med disse fire spillere, tilsat folk som Ashley Young og Victor Lindelöf, slår man altså ikke Barca. Det gjorde United heller ikke trods en behjertet indsats, hvor man på ren energi fik en nogenlunde jævnbyrdig kamp ud af det.

Var der nogen, der underpræsterede? Ashley Young, måske, men vel ikke ellers? Folk gjorde jo, hvad de kunne. Men den smertefulde sandhed om stort set alle Uniteds forsvars- og midtbanespillere er bare, at de er aldeles ordinære. I hvert fald på en international skala.

Måske kan Diogo Dalot og Scott McTominay udvikle sig til topspillere, men de andre kan ikke. Og det kan folk som Phil Jones, Matteo Darmian og Marcos Rojo heller ikke. Antonio Valencia og Nemanja Matic er på retur, mens Ander Herrera meldes på vej væk.

Foto: Paul Childs Vis mere Foto: Paul Childs

Jamen, Alex Ferguson opererede da også altid med en masse fodsoldater i sin trup, kunne man indvende. Folk som John O’Shea, Wes Brown og Darren Fletcher. Jo, men de var afløsere for folk som Rio Ferdinand, Nemanja Vidic og Roy Keane. Og når de skulle ind og vikariere, var de omgivet af klassespillere.

Sådan er det ikke i Manchester United i dag. Her bliver folk som Chris Smalling og Ashley Young bedt om at være bærende spillere. Men de har rigeligt at gøre med at løse deres egne opgaver. Hvordan skulle de så kunne lede og støtte de andre?

Manchester United har ikke en spiller som Virgil van Dijk, som de andre kan læne sig op ad, for spillere som Dejan Lovren og Joel Matip er jo heller ikke noget særligt. De spiller bare sammen med en, der hele tiden fortæller dem, hvad de skal gøre.

Uniteds offensiv er spækket med talentfulde spillere. Ingen diskussion. Men en offensiv kan ikke stå alene. Den skal også sættes op, og det har det aktuelle United-hold svært ved.

Fair nok, man har forlænget Solskjærs kontrakt, men der venter ham et stort arbejde, før hans klub er tilbage, hvor de hører hjemme Morten Bruun

Uniteds modstandere afskærer blot forsyningsvejene fra det forsvar og den centrale midtbane, der er for dårlige med bolden til for alvor at iscenesætte Pogba og co. Og apropos Pogba, mon ikke det bare var lettere for ham at shine sammen med Andrea Pirlo og Arturo Vidal, da han var i Juventus? Det tror jeg nok.

Uniteds problemer bliver tydelige i det øjeblik, de skal skabe kampene. For de defensive spillere er kun trygge, når de kan stå dybt og forsvare feltet. I opspillet og længere fremme på banen er de helt udenfor deres comfort zone.

I de to nylige nederlag mod Wolverhampton var det skræmmende så lidt, United kom frem til efter at være kommet bagud. Primært fordi der ikke kom nok brugbare bolde op til Rashford, Martial og Lukaku.

Trods den aktuelle krise er det fair nok at have forlænget Ole Gunnar Solskjærs kontrakt, men der venter ham et stort arbejde, før hans klub er tilbage, hvor de hører hjemme. Nordmanden ynder at henvise til storheden i Uniteds DNA, men lige nu har han for få generaler.

Foto: ANDREW YATES Vis mere Foto: ANDREW YATES

United er ikke noget dårligt hold, men de modstandere, Solskjær og co. skal forbi, er jo formidable. Og opgaven bliver i hvert fald ikke nemmere, hvis United ikke kan tilbyde Champions League-fodbold til næste sæson. Vil Rafa Varane for eksempel til en klub, der ikke konkurrerer på allerhøjeste niveau?

Jeg kan udmærket se spillere som Phil Jones, Chris Smalling og Scott McTominay spille en rolle i en kompetitiv trup på 25 spillere, men det skal være i udkanten. De skal spille kampene mod de lette modstandere, og så i øvrigt være klar til at supplere de bedste i tilfælde af skader eller karantæner.

De skal bare ikke være stjernerne, for det er de ikke dygtige nok til. De skal aflaste stjernerne.

Lige nu kæmper United fortvivlet for at skaffe sig det rigtige udgangspunkt for næste sæson, men uanset hvad, venter der et meget afgørende transfervindue. For der er noget middelmådighed, der skal gøre op med.