Alle savner Leeds United. Eller næsten alle.

I alle de 15 år, jeg har beskæftiget mig med Premier League, har jeg hørt folk tale om Leeds. Om hvor meget de savner den gamle mesterklub i den bedste fodboldrække.

Da Leeds United rykkede ud i 2004, havde ingen drømt om, at der ville gå 15 år, før storklubben var tilbage. Det er heller ikke sikkert, at Leeds rykker op i denne sæson, men oddsene er bedre end længe.

Lige nu kæmper Leeds en hård kamp med Sheffield United om at besætte den anden direkte oprykningsplads fra The Championship. Og skulle det kikse, er der stadig en chance via playoff-kampene.

Leeds var kendt og frygtet som et nærmest brutalt spillende hold Morten Bruun

Leeds United er en mastodont i engelsk fodbold, og det er rimeligt at sige, at klubben har en helt speciel plads i både engelske og danske fodboldtilhængeres bevidsthed.

Hvad danskernes forhold til Leeds angår, var klubben den dominerende klub i hele England i de tidlige 1970’ere, hvor Danmarks Radio begyndte at sende tipskampe fra den engelske liga.

Leeds blev engelske mestre i både 1968/69 og 1973/74, men i virkeligheden burde holdet i de kridhvide spilledragter have vundet meget mere. I løbet af ti sæsoner blev Leeds nummer to hele fem gange.

Leeds var kendt og frygtet som et nærmest brutalt spillende hold. Billy Bremner, Norman Hunter og Jackie Charlton tog ingen fanger, som man siger i England. Men det blev de heller ikke bedt om af deres manager Don Revie. De blev bare bedt om at vinde.

Kulminationen på Leeds’ gyldne epoke skulle have været Europa Cup-finalen i 1975, men her blev englænderne bortdømt på det groveste og tabte 0-2 mod Bayern München.

Siden har Leeds haft flere opblomstringer med et mesterskab i 1991/92 og en semifinale i Champions League i 2001 som højdepunkterne, men myten om Leeds stammer fra det hold, der huskes som the Revie Team.

Uden for Leeds Uniteds hjemmebane, Elland Road, står der to statuer, og de er begge rejst til minde om halvfjerdsernes hold.

Statuen af Billy Bremner står på hæderspladsen lige foran stadion, mens den af Don Revie er placeret lidt mere diskret. Det burde strengt taget have været omvendt, men lad det nu ligge.

Elland Road er et fantastisk fodboldstadion, som i den grad er bygget til fodbold på første klasse. I dag godt nok lettere nedslidt, men med en kapacitet tæt på de 40.000. Et vaskeægte Premier League-stadion.

Jeg var der for en måneds tid siden en dag, hvor Leeds godt nok ikke spillede hjemme, men det lykkedes mig at komme indenfor alligevel. Nogen havde glemt at lukke en dør, og så befandt jeg mig pludseligt helt alene inde på Elland Road. Det gav et sug i maven.

De sidste ti års fortælling om Leeds har været alt andet end opbyggelig. Klubben har fortvivlet jagtet tidligere tiders storhed, mens man i et væk har skiftet ud. Både i ledelsen, på managerposten og i spillertruppen. Duer ikke, væk.

Siden sommeren 2014 har Leeds United haft hele ni managers, men nu tyder alt på, at man omsider har fundet den rigtige i skikkelse af den koleriske argentiner Marcelo Bielsa.

Bielsa er kendt som lidt af en galning, hvilket da også har givet ham tilnavnet El Loco Morten Bruun

Bielsa er kendt som lidt af en galning, hvilket da også har givet ham tilnavnet El Loco. Han har været landstræner i både Argentina og Chile og har i de senere år været træner i så store klubber som Athletic Bilbao, Marseille og Lazio. Det er ikke gået stille af nogen af stederne.

Marcelo Bielsa er besat af fodbold, og det fortælles, at da Leeds Uniteds ledelse skulle have det første møde med argentineren, blev de præsenteret for en analyse af deres hold, ned i den mindste detalje. Bielsa havde ganske enkelt forberedt sig til samtalen ved at se samtlige af Leeds Uniteds kampe fra sæsonen 2017/18. Hvad vil I vide?

I sæsonens løb er Bielsa også kommet i søgelyset i England, da han havde sendt en spion ud for at overvære konkurrenterne fra Derby County træne op til de to klubbers indbyrdes møde. Spionen blev afsløret, men Bielsa var ikke den mindste smule brødebetynget. 'Det har jeg da gjort op til alle vores kampe', som han sagde. I krig og kærlighed gælder alle kneb. Og det gør de også i fodbold i henhold til lex Bielsa.

Hele Leeds har været på den anden ende hele foråret. De seneste kampe på Elland Road har været udsolgt til sidste plads, og folk tør næsten ikke tro, at den sovende kæmpe virkelig er vågnet. At få Leeds tilbage vil simpelthen give Premier League en ekstra dimension.