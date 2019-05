Jeg forstår, hvis Liverpools supportere føler, at der hviler en forbandelse over klubben i forhold til at vinde det engelske mesterskab.

Nu er det selvfølgelig ikke sikkert, at det glipper igen i år, men der er mere og mere, der tyder på det. Mine 'YNWA'-venner er i hvert fald begyndt at resignere.

Det ligner en andenplads. Javel, efter en flot sæson og med et historisk højt pointtal. Men stadig en andenplads. Som de siger i England: Second Best is First Loser.

Jeg kender fornemmelsen fra min barndom og ungdom. Jeg begyndte nemlig at holde med Manchester United i 1976 og først 17 år senere skulle jeg for første gang opleve, at klubben vandt det engelske mesterskab.

..Jeg kan godt forstå, hvis tilhængerne kigger tilbage på navnligt to episoder i sæsonen og tænker, at der er højere magter, der ikke ønsker, at Liverpool skal helt til tops Morten Bruun

Det var langt fra hver gang i perioden, at Manchester United var tæt på, men som den store klub, den var og er, var det hele tiden ambitionen at komme helt til tops. Det er jo sådan, selvforståelsen er i de store klubber med den store fortid. Både Manchester United og Liverpool er sat i verden for at vinde.

Flere gange følte vi i United-lejren, at NU havde vi holdet, og at NU ville vi endelig vinde, og hver gang sluttede det uforløst. Blandt andet fordi epoken var domineret af et hold, der på mange måder kunne kaldes datidens Manchester City. Det var såmænd Liverpool. De vandt år efter år.

Men det er længe siden, det har været sådan. Liverpool blev senest engelske mestre i 1990. Det er ufattelige 29 år siden.

Ligesom med Manchester United i 1970erne og 1980erne har der været perioder, hvor Liverpool ikke engang var tæt på. I starten af Premier League-æraen hvilede der ikke nogen forbandelse over Liverpool.

De hold, som Graeme Souness, Roy Evans og Gerard Houllier stod i spidsen for, var bare ikke dygtige nok. Der faldt et par andenpladser og et par tredjepladser af, men Liverpool var hver gang et godt stykke efter vinderne, der var enten Manchester United eller Arsenal.

Men i de seneste ti år er der sket noget. Med Rafa Benitez som manager begyndte Liverpool igen at bejle til mesterskabet, specielt i 2008/09, som faktisk var den første sæson siden 1990, at Liverpool for alvor var tæt på.

Rafa havde et strålende hold med profiler som Xabi Alonso, Steven Gerrard og Fernando Torres. De to sidstnævnte var oven i købet ramt af skader undervejs, men i de kampe, hvor de begge spillede, var Liverpool ustoppelige.

Det oplevede man i ekstrem grad, da de senere mestre fra Manchester United blev udraderet med 4-1 på Old Trafford den 14. marts 2009. I resten af sæsonen blæste Liverpool al modstand omkuld, men selv om Liverpool blot tabte to kampe i hele sæsonen og scorede flest mål af alle, lod United sig ikke indhente.

Næste store attentat på titlen var i 2013/14 sæsonen under manager Brendan Rodgers (billedet), og jeg kan forstå, hvis Liverpool-tilhængerne fortsat begræder, at det kiksede.

Liverpool spillede fantastisk fodbold undervejs, Luís Suárez scorede, når han ville, og så den måske væsentligste pointe: Manchester Citys mesterhold var ikke vintage i den sæson.

De var stærke og solide, men heller ikke mere. Så i modsætning til sæsonerne 2008/09 og 2018/19 var Liverpool i den sæson ikke oppe mod et hold fra en anden verden.

Der er allerede skrevet meget om, hvordan Steven Gerrard gled, så lad mig bare konstatere, at det var sådan, det gik til. Liverpool scorede over 100 mål, men fik lidt færre point end i 2008/09.

Så er vi fremme ved i dag. Efter et pusterum er Liverpool igen med helt fremme. Halvvejs i turneringen havde Liverpool oparbejdet et forspring på syv point til Manchester City, og siden kan man virkelig ikke sige, at Jürgen Klopps hold har gjort ret meget forkert.

De har nemlig vundet 12 kampe, spillet fire uafgjort og kun tabt udekampen til Manchester City. Problemet er bare, at fantastiske Manchester City har vundet 16 ud af 17 kampe i anden halvdel af turneringen.

Og hvis de blå fra Manchester også vinder de to sidste kampe, er de mestre. I en sæson, hvor Liverpool har vist nærmest historisk styrke.

Liverpool har haft mange marginaler med sig – det skal vi huske – men jeg kan godt forstå, hvis tilhængerne kigger tilbage på navnlig to episoder i sæsonen og tænker, at der er højere magter, der ikke ønsker, at Liverpool skal helt til tops.

Den 5. januar 2019 var Roberto Firmino 1,1 centimeter fra en scoring i Liverpools nederlag på 1-2 til Manchester City.

Den 29. april 2019 var Sergio Agüeros sejrsmål til 1-0 mod Burnley 2,9 centimeter over stregen.

Det er den, man kalder små marginaler.

Eller en forbandelse.