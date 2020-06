Tillykke til Liverpool Football Club med det engelske mesterskab.

Man skal have levet i 1970'erne og 1980'erne for at kunne forstå dybden af Liverpools frustrationer, for hvordan skulle man dengang kunne forestille sig, at Englands og verdens bedste fodboldhold skulle gennemleve 30 år uden et mesterskab

Det var utænkeligt.

Fra 1976 til 1990 vandt Liverpool 10 af 15 mulige mesterskaber samtidigt med, at klubben fra Merseyside vandt Europa Cuppen for mesterhold fire gange.

Alle vil have en bid af Liverpool i øjeblikket, og klubben skovler penge ind Morten Bruun

En tilsvarende dominans er svær at forestille sig, men i princippet bør det være muligt for Liverpool at opbygge et nyt dynasti.

Der er i hvert fald ingen grund til at tro, at Liverpools mesterhold anno 2019/20 er et 'One Season Wonder'. For lige nu står det hele i vater. Jeg gentager: Det hele.

Uden for banen er Liverpool FC i den grad gearet til at blive på toppen. Klubbens økonomi har i årevis været så stærk, at den har kunnet hente verdens bedste spillere, og den nylige renovering af The Main Stand har bragt kapaciteten på Anfield op på små 55.000 tilskuere.

Også de mere luftige elementer som historik, fanbase og global fascinationskraft er på plads. Alle vil have en bid af Liverpool i øjeblikket, og klubben skovler penge ind.

Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Foto: JUSTIN TALLIS

Så vidt infrastrukturen. Men den slags er ikke nok i en så kompetitiv liga som Premier League. For konkurrenterne er også stenrige og spiller også på nogle mastodonter af nogle stadioner.

På de parametre er der ingen af de store klubber, der for alvor skiller sig ud. Derfor er der grund til at kigge på de mere flygtige elementer, nemlig manageren og spillertruppen. Hvor står Liverpool på disse områder? Langt stærkere end konkurrenterne.

De store fodbolddynastier bygges altid op omkring den samme manager, og her har Liverpool i Jürgen Klopp præcis den mand, de kunne ønske sig. Jürgen Klopp og Liverpool passer formidabelt sammen.

Klopp demonstrerede sin fornemmelse for klubbens dynamik fra sin første dag i klubben, da han præsenterede sig selv som 'The Normal One'.

...det er kun det tyske landstrænerjob, der kan lokke Klopp væk fra Liverpool... Morten Bruun

Som jeg ser det, er det kun det tyske landstrænerjob, der kan lokke Klopp væk fra Liverpool. Den 53-årige tysker er på fem sæsoner blevet indbegrebet af Liverpool FC.

Klopp har også samlet en formidabel spillertrup med en langt bedre aldersfordeling end for eksempel de nærmeste konkurrenter Manchester City.

Kernen på mesterholdet befinder sig i det, der for langt de fleste fodboldspillere er den bedste alder. Alisson Becker er 27, Virgil van Dijk er 29, Jordan Henderson er netop fyldt 30, og trioen oppe foran, Mo Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané, er alle 28 år.

Der er intet til hinder for, at disse spillere kan blive ved med at dominere Premier League i de kommende tre-fire sæsoner, og hvis de ellers kan lide at vinde, så bliver de, hvor de er.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

De eneste klubber i verden, der eventuelt kan lokke spillerne væk fra Liverpool, er vel efterhånden Real Madrid og FC Barcelona. Hvis de overhovedet kan.

I øvrigt er der kun én spiller hos Liverpool, som er uerstattelig, og det er Virgil van Dijk.

Bortset fra ham vil Liverpool kunne finde spillere af en tilsvarende kaliber.

Enten ved at gå på transfermarkedet eller – og det er her, det bliver rigtig interessant – ved at finde afløserne i egne rækker. For Liverpool har simpelthen et forrygende kuld unge spillere på vej.

...hvem ved, om ikke den tidligere AGF-målmand Kamil Grabara ender som førstekeeper i Liverpool?... Morten Bruun

Min største kommentatoroplevelse i denne sæson var FA Cup-kampen mellem Liverpool og Everton på Anfield i begyndelsen af 2020.

Eller rettere: Det var en kamp mellem Liverpools andethold og Evertons førstehold. Som Liverpool vandt med 1-0 efter i perioder at have spillet de blå bysbørn ud af banen.

Neco Willams på 19 år, Curtis Jones på 19 år og Harvey Elliott på 17 år var alle med i truppen i Liverpools seneste kamp mod Crystal Palace, og det var ingen tilfældighed, for det er en trio, der allerede nu presser sig på.

Navne som Rhian Brewster og Sepp van den Berg er også værd at notere sig, og hvem ved, om ikke den tidligere AGF-målmand Kamil Grabara ender som førstekeeper i Liverpool?

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Fremtiden har altid været svær at spå om.

Der kan komme formkriser og skader, måske holder de unge spillere ikke helt, hvad de lover, og alt det der.

Men det er gisninger og kaffesnak.

Hvis man her og nu tager et nøgternt øjebliksbillede af Liverpool FCs tilstand, er der alle muligheder for at opbygge et nyt dynasti.