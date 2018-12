Et kvarter før tid skete det, der bare ikke måtte ske.

Jannik Vestergaard modtog bolden som bageste mand, helt upresset. Han ville lægge tilbage til sin målmand, men fik ikke fart nok på sin aflevering, som blev opsnappet af Callum Paterson.

I et sidste fortvivlet forsøg på at gøre skaden god igen forsøgte den danske centerback at fravriste Paterson bolden, men den laver man ikke med Cardiffs køleskab af en angriber.

Vestergaard blev afvist og kunne få sekunder senere konstatere, at Paterson havde lagt bolden ind bag Alex McCarthy til kampens eneste mål (se svipseren i videoen herunder)



Jannik Vestergaard havde fået chancen under Hasenhüttl, men kostede i dag dyrt for holdet, da han med en dårlig tilbagelægning gav Callum Paterson fri bane til et mål. Vis mere

Nyt nederlag til Southampton på en kæmpebrøler af danske Vestergaard, der i sommer blev hentet i Borussia Mönchengladbach som – og hold nu fast – klubbens dyreste spiller nogensinde. Hverken mere eller mindre.

Vestergaard kostede mere end 20 mio. pund. I sommeren 2015 kostede Virgil van Dijk det halve.

Nu skal Vestergaard jo ikke have skylden for, at inflationen på det engelske fodboldmarked er løbet totalt løbsk, men når en klub som Southampton henter en spiller ind for cirka 200 millioner kroner, så er det altså, fordi man tror, man har hentet en decideret nøglespiller.

I stedet har man hentet en marginalspiller, der ganske enkelt kæmper med overhovedet at kunne følge med.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

I flere kampe har den tunge Jannik Vestergaard virket direkte overmatchet, og han været involveret i adskillige mål til modstanderne med fejlen mod Cardiff som kulminationen på en forfærdelig halvsæson. Han er heller ikke i spil til en startplads på det danske landshold længere.

Lad os spole tiden tilbage til sæsonstarten. Her startede Jannik Vestergaard selvsagt inde for Southampton. Han var hentet ind som forsvars-dirigent af manager Mark Hughes og lå i midten i den tre-back-kæde, som Hughes yndede at spille med i slutningen af sidste sæson, hvor Southampton reddede sig fra nedrykning i sidste øjeblik.

I sin lange karriere i Tyskland havde Vestergaard stor erfaring med at spille i et tre-mands-forsvar, så det lignede den helt rigtige casting.

Herfra gik det nogenlunde. Vestergaard fastholdt sin plads på holdet, også når den famlende Mark Hughes lavede systemet om fra 3-4-3 til 4-4-2.

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Southampton klarede sig dog elendigt, og i kølvandet på et 0-3 nederlag på Anfield, hvor Jannik Vestergaard havde det mere end svært, røg danskeren af holdet og tilbragte de næste seks Premier League-kampe på bænken. Uden at komme ind en eneste gang.

Det gik imidlertid ikke Southampton bedre uden Vestergaard, og da Manchester United gæstede St. Mary’s Stadium i starten af december stod den lange dansker med det opsatte hår klar igen i forsvaret.

Det lignede den store optur med en hurtig to-måls-føring til Southampton, men igen var Vestergaard uopmærksom i flere omgange og var medansvarlig for Uniteds to mål.

Efter kampen blev Mark Hughes fyret, og den slags er sjældent gunstigt for de spillere, der er hentet ind af den afsatte manager. Og det var Vestergaard jo. I dyre domme. Men så smilede heldet til danskeren, for sørme om ikke Southampton hentede en træner ind med en lang fortid i Bundesligaen, hvor Vestergaard tilbragte syv succesfulde sæsoner inden skiftet til England.



Vestergaard mod Aubameyang? Det tror jeg ikke. Det ligner en bænkeplads for den dyre dansker Morten Bruun

Godt nok har Vestergaard ikke haft Ralph Hasenhüttl som klubtræner, men for den nye manager var Jannik Vestergaard et af de meget få velkendte ansigter, og det gik som man kunne forvente.

Da Hasenhüttl skulle sammensætte sit første hold efter kun tre dages arbejde med spillerne, så valgte han Vestergaard fra start til kampen mod Cardiff. Med det resultat, at den usikre dansker som allerede beskrevet kostede kampens eneste mål.

Jannik Vestergaards håb er, at hans konkurrenter langt fra har gjort sig uundværlige i de kampe, de har spillet. For det har hverken hollandske Wesley Hoedt, japanske Maya Yoshida eller nogle af de andre, der er i spil til de centrale forsvars-positioner.

Men det er jo stadig noget skidt, hvis en klubs dyreste spiller kun bevarer sin plads på holdet i mangel af bedre. Det tror jeg så heller ikke, at Vestergaard gør. Jeg vil blive meget overrasket, hvis han starter inde søndag, når Southampton møder Arsenal. Vestergaard mod Aubameyang? Det tror jeg ikke. Det ligner en bænkeplads for den dyre dansker.