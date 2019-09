Jeg tabte mit hjerte til et nyt fodboldhold i tirsdags. Kosovos landshold.

Det ukendte hold kan der være god grund til at holde et ekstra øje med i denne sæson, for Kosovo ligner et rigtigt godt bud på en slutrunde-deltager til EM 2020. Måske skal de endda spille i Parken.

Nå, men nu foregriber jeg begivenhedernes gang. Tilbage til tirsdag og landskampen mellem England og Kosovo, som jeg kommenterede off tube, det vil sige fra et studie i Skovlunde.

Tidligere i EM-kvalifikationen havde jeg kommenteret Tjekkiet og Bulgarien i deres udekampe mod de stærke englændere. De kampe havde været totalt ensidige, med mismodige og desillusionerede udehold, der blot bestræbte sig på at begrænse nederlaget. Det lykkedes i øvrigt ikke. Tjekkiet tabte 0-5. Bulgarien 0-4.

Hvis jeg skal være ærlig, havde jeg forventet en lignende oplevelse med Kosovo. Men her tog jeg grundigt fejl, for tapre Kosovo leverede alt det, som alt for mange af de mindre landshold ikke gør.

De kom bragende ud til kampen, båret af en åbenlys stolthed over at bære trøjen, lagde et højt pres på englænderne fra starten og kom foran efter mindre end et minut. De spillede eventyrlystent, dynamisk og dristigt, men også så dumdristigt, at de var kommet bagud med 1-5 ved pausen.

Hvad gør et undertippet hold så? Ja, de forsøger normalt at begrænse katastrofen. Men IKKE Kosovo. Efter at have fået sig et nødvendigt hvil fyrede de ekstra op under kedlerne og for lige i struben på englænderne. I løbet af ti minutter var de sørme kommet på 3-5, og de sejrsvante englændere kunne ikke for alvor være rolige, før kampen var fløjtet af.

Det er længe siden, jeg har været så begejstret under og efter en fodboldkamp. For hvor var det bare livs- og fodboldbekræftende at opleve et hold, der spillede som gjaldt det livet.

Med velkomponerede angreb fremført med stor risiko, men også med snilde og klasse på et højt teknisk niveau. Det var fodbold både med hjernen og med hjertet, i øvrigt med den tidligere Brøndby-spiller Besar Halimi som det store, offensive omdrejningspunkt. Efter at have set den kamp er det jo ubegribeligt, at de ikke kunne bruge ham ude på Vestegnen.

Kosovo har en speciel og meget dramatisk historie. Både som land og som fodboldnation. Kosovoalbanerne led voldsomt under Balkan-krigen og fik først deres selvstændighed i 2008.

Den dag i dag er der mange lande, der ikke anerkender Kosovo som en selvstændig stat, men i fodboldsammenhæng har Kosovo eksisteret siden 2014. Det nye land deltog for første gang i den europæiske kvalifikationsturnering til VM 2018 i Rusland. Her blev det til ni nederlag og en enkelt uafgjort kamp mod Finland. Men der var noget på vej.

Det fik Danmark at mærke i marts 2018, da vi med nød og næppe klarede 2-2 mod Kosovo i Pristina. Godt nok var der tale om en venskabskamp, men man kunne ikke undgå at bemærke den kolossale stolthed, der ulmede omkring det nye landshold, og som nu er slået ud i lys lue.

Lige i øjeblikket er Kosovo nemlig på vej mod EM-slutrunden for første gang i landets historie. Der er en chance via Nations League, hvor holdet vandt sin pulje i niveau D foran Malta, Færøerne og Aserbajdsjan. Det kan man jo godt grine lidt af, men nu ser det ud, som om det slet ikke bliver nødvendigt for Kosovo at benytte bagdøren. I den igangværende kvalifikation har kosovoalbanerne nemlig besejret både Bulgarien og Tjekkiet, og lige nu ligner den nye nation en sandsynlig nr. 2 i gruppe A efter England.

Det skulle glæde mig at se det lille land med det store hjerte i EM-slutrunden. Det skulle glæde mig at opleve deres feststemte tilhængere, deres karismatiske 68-årige træner Bernard Challandes og deres charmerende mix af spillere fra alverdens destinationer.

De bedste er foruden Halimi Lazio-spilleren Valon Berisha, der scorede to smukke mål mod England, Fenerbahces krabat af en angriber ved navn Vedat Muriqi samt den gigantiske keeper Ari Muric, som i sidste sæson fik en håndfuld kampe for Manchester City.

Allerede nu har kosovoalbanerne sendt et friskt pust hen over det europæiske fodboldlandskab, og jeg håber virkelig, at mit nye favorithold går hele vejen og skaber den kæmpesensation, det ville være for så lille et fodboldland at kvalificere sig til en stor slutrunde.