Vi har brug for en landstræner, der holder med Danmark.

Åge Hareide holder selvsagt med det fodboldhold, han træner. Det danske landshold. Det er der ingen tvivl om.

Det er også rimelig åbenlyst, at Hareide ikke holder med DBU. Den siddende landstræner føler sig dårligt behandlet i forbindelse med udnævnelsen af Kasper Hjulmand som ny landstræner og har ikke megen kærlighed til overs for sin arbejdsgiver. Det kan vi leve med.

Men landsholdet er andet og meget mere end et hvilket som helst fodboldhold med en bestyrelse, der træffer beslutninger, og nogle spillere, der skal udtages og gøres klar til kamp.

Landsholdet er Danmarks hold. Vores alle sammens hold. Med fem millioner fans.

Jeg var i Parken som almindelig tilskuer og almindelig fan til kampen mod Schweiz for en måneds tid siden. Jeg jublede sammen med alle de andre over sejren i den spændende kamp (tak igen, Kasper Schmeichel), og jeg registrerede ikke, da Åge Hareide vrissent afviste at tage et dansk halstørklæde på efter sejren.

Men det skete jo, og det blev fanget af et tv-kamera og behandlet i Kanal 5-studiet bagefter. »Jeg frøs ikke,« lød Hareides afvæbnende kommentar, men vi andre kunne godt lave en anden tolkning. Man tager jo ikke et fodboldhalstørklæde på for at holde varmen. Man tager det på for at signalere et tilhørsforhold.

Problemet var, at halstørklædet blev overrakt af DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, altså af den arbejdsgiver, som Hareide føler sig snigløbet af. Det var dårlig timing af Høyer, gu’ var det da det, og en del af mig kan godt forstå, at Hareide i situationen blev irriteret. Men det så godt nok mærkeligt ud, at en landstræner i minutterne efter en vital sejr reagerede på den måde.

Op til kampen mod Gibraltar har Åge Hareide sagt, at det vil være værre for Danmark end for landstræneren selv, hvis landsholdet misser EM. Det har manden jo ret i, men det er bare en malplaceret bemærkning af en landstræner, og det er derfor, jeg skriver, at Hareide må komme af med sin vrede hurtigst muligt. For vi skal alle sammen videre mod det, der gerne skulle være et fælles mål: EM-slutrunden 2020. Med kampe på dansk grund.

Åge Hareide er nordmand og vil som udgangspunkt ikke nære særskilt dybe følelser for sit naboland. Men det må være rimeligt at forlange, at han i fodboldmæssig sammenhæng holder med Danmark.

Hele Danmark. Ikke bare sine 23 spillere. Det var man for eksempel aldrig i tvivl om, at tyske Sepp Piontek og svenske Bo Johansson gjorde. Sepp holdt bestemt ikke altid med DBU, men han holdt i den grad med Danmark.

Det må også være på sin plads at pointere, at DBU altså ikke har gjort noget galt. DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, har IKKE fyret Åge Hareide. Han har blot undladt at forlænge hans kontrakt, og der er altså pokker til forskel. Peter Møller og DBU er i deres gode ret til at gøre, som de har gjort: At ansætte en ny landstræner fra sommeren 2020.

Så kan der være noget med forhandlingsløbet og noget med timingen af offentliggørelsen, men lad os nu være ærlige: Der findes ikke nogen god måde at fortælle dårlige nyheder på. Sådan er det bare.

Peter Møller offentliggjorde ansættelsen af Kasper Hjulmand kort efter, at aftalen var forhandlet færdig for på den måde at undgå, at nyheden slap ud, så DBU ville komme til at halte efter sin egen nyhed. Nu kunne man eksekvere den på et pressemøde og forklare sig ordentligt. Ikke til Hareides tilfredshed, forståeligt nok, men helt klart i henhold til de spilleregler, der gælder på området.

Fredag aften vil der ske det, at Danmark vinder en komfortabel sejr over Gibraltar, og efter kampen må man formode, at spillerne vil gå banen rundt og takke publikum for opbakningen. Tilskuerne vil kvittere og på den måde ønske drengene held og lykke i den afgørende kamp i Dublin på mandag.

Min opfordring til Åge Hareide skal være denne: Gå nu med rundt, Hareide! Vis os, at du holder med Danmark! Det har vi brug for.