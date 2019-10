Der er grund til bekymring før opgøret mod Schweiz.

Mere end nogensinde før gælder det for Danmark om at kvalificere sig til den forestående slutrunde, for det vil være aldeles ubærligt, hvis vi ikke kvalificerer os til EM 2020 med fire kampe i Parken. Danmark på hjemmebane i en stor slutrunde! Det kommer aldrig til at se igen.

I værste fald kommer det slet ikke til at ske, for siden starten på EM-kvalifikationen har det været småt med lyspunkter, hvad angår det danske landshold. Det vil sige i hele 2019.

Sidste efterår gik det glimrende med en sikker førsteplads i vores Nations League-gruppe. Den placering kan komme os til mere gavn end vi havde drømt om.

...Kampen i Georgien for en måneds tid siden var en af Danmarks dårligste i mange år. Spillerne virkede kampen igennem frygteligt ubeslutsomme og det samme må siges om den vikarierende landstræner... Morten Bruun

Landskampsåret 2019 har indtil videre været utilstrækkeligt. Landsholdsspillerne minder os konstant om, at Danmark er ubesejret i mere end to år, men det er i sig selv ikke noget succes-kriterium. Lige nu er det nemlig de mange uafgjorte kampe, der gør, at Danmark har kniven for struben.

Vi skulle være lykkelige for 3-3-resultatet ude mod Schweiz, men 1-1 mod Irland i Parken og senest den trøstesløse nullert på udebane mod Georgien gør, at presset i toppen af gruppe D er flyttet over på Danmark.

Blot for at repetere: De to bedst placerede hold i gruppen kvalificerer sig til EM-slutrunden, og den kamp står mellem Danmark, Irland og Schweiz. To adgangskort og en sorteper.

Forløbet har været, at ingen har skilt sig ud. Alle de indbyrdes kampe mellem de tre tophold er endt uafgjort. Desuden har de alle tre vundet de nødvendige pligtsejre over puljens dårligste hold…eller nå, nej. For Danmark vandt jo IKKE i Georgien. Vi spillede 0-0 og skubber dermed problemerne foran os.

Foto: STRINGER Vis mere Foto: STRINGER

Kampen i Georgien for en måneds tid siden var en af Danmarks dårligste i mange år. Spillerne virkede kampen igennem frygteligt ubeslutsomme, og det samme må siges om den vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson.

Forleden aften kommenterede jeg det hollandske landshold, der var i enorme problemer mod Nordirland, og her reagerede landstræner Ronald Koeman anderledes konsekvent med tidlige indskiftninger og flere systemskifter undervejs.

Det var en af årsagerne til, at Holland i slutfasen gik fra 0-1 til 3-1. I kampen mod Georgien skiftede Jon Dahl bare en midtbanespiller ud med en midtbanespiller og en angriber ud med en angriber. I aften er Åge Hareide tilbage, og det er godt, men det betyder ikke nødvendigvis, at vi har en Plan B.

På grund af landstrænerens afbud til de to seneste kampe er det første gang, Hareide står i spidsen for landsholdet efter, at han fik at vide, at han ikke skal fortsætte som landstræner efter EM-slutrunden 2020.

Det valg var DBU i deres gode ret til at træffe, ligesom Hareide var i sin gode ret til at undre sig. Der har været meget snak og spin i den anledning, men nogen fordel for Danmark er den spegede situation jo ikke.

Scenariet i toppen af gruppe D kan stadig nå at ændre sig mange gange. Eksempelvis hvis Irland sætter point til i udekampen mod Georgien, men Danmark bliver nødt til at gå efter sejren mod schweizerne.

Uafgjort er til nød brugbart, men det vil bare betyde, at vi har forspildt den første af tre chancer for at sparke døren ind til en række historiske slutrundekampe på hjemmebane.

Den næste kommer i udekampen mod Irland i Dublin den 18. november, og hvis det heller ikke lykkes, ja, så er vi tilbage ved bagdøren til slutrunden. Nemlig Nations League.

De danske spillere jubler efter endnu en scoring i 4-0-nedsablingen af Polen i Parken for to år siden Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere jubler efter endnu en scoring i 4-0-nedsablingen af Polen i Parken for to år siden Foto: Liselotte Sabroe

Der er stadig alt for mange ubekendte i Nations League-regnestykket til at kunne sige noget definitivt om Danmarks chancer, så her og nu er det nok at vide, at vi er i spil til et wild card. Det vil kræve to sejre i to kampe over modstandere af en vis kvalitet. Mere ved vi ikke i skrivende stund.

Men forhåbentligt kan det alle disse spekulationer være lige meget. For det er de, hvis Danmark går ud og leverer en af de magiske aftener i Parken.

Det gjorde landsholdet senest mod Polen for to år siden i en situation, der minder meget om den aktuelle.

Dengang havde landsholdet også kniven så meget på struben, at spillerne bare var nødt til at give los. Med den flotteste 4-0-sejr til følge. Gentagelse ønskes!

