Dette er et åbent brev til alle jer, der forlader fodboldkampe før tid.

Jeg er irriteret på jer. Jeg synes, det er dårlig stil. Men jeg har også ondt af jer. Og i søndags på Anfield i Liverpool kæmpede jeg med at styre min skadefryd.

For I oplever jo aldrig noget magisk, kære venner! I vinder selvfølgelig ni ud af ti gange, for i de fleste kampe sker der jo ikke noget epokegørende i de sidste minutter. Slet ikke, hvis kampen er afgjort for længst. I de situationer kan jeg til nød begribe, at folk begynder at liste mod udgangen, når overtiden sætter ind.

Men s'gu da ikke i et velspillet Merseyside Derby ved stillingen 0-0, når hjemmeholdet Liverpool FC desperat forsøger at finde et hul gennem Evertons forsvar.

Der var mennesker, der havde ventet i 44 år på dette mesterskab, og så gik de glip af det, fordi det var vigtigere at komme hurtigt hjem Morten Bruun

Jo, såmænd. Der var masser af folk, der søgte mod udgangene, inden kampen i søndags var forbi. Det var åbenbart vigtigere at komme hjem og få kaffe. Jamen, I behøver jo slet ikke at komme! Så var I da fri for alt bøvlet.

Nå, men det er egentligt ikke for at være en sur, gammel mand, at jeg skriver til jer. Det er, fordi I tilsyneladende ikke aner, hvilken risiko I løber!

Egentligt skulle man jo tro, at fodboldfans over hele England var blevet definitivt kureret for denne dårligdom den 13. maj 2012.

Det var sidste spilledag i sæsonen, Manchester City skulle vinde for at blive engelske mestre, men var bagud 1-2 mod Queens Park Rangers, da man gik ind i overtiden. På det tidspunkt forlod flere tusinde skuffede og frustrerede fans Etihad Stadium, hvilket de formentligt aldrig har tilgivet sig selv. For som de fleste nok kan huske, så scorede Manchester City to gange i overtiden og blev mestre mod alle odds. A-G-U-E-E-E-E-E-E-R-O-O-O-O-O.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

Der var mennesker, der havde ventet i 44 år på dette mesterskab, og så gik de glip af det, fordi det var vigtigere at komme hurtigt hjem. Fortvivlet stod de og rev i portene udenfor Etihad i et forgæves forsøg på at blive lukket ind igen. Men det kan ikke lade sig gøre på de topsikrede engelske fodboldstadioner.

Samme følelse må have ramt desertørerne på Anfield i søndags. Godt nok sikrede Liverpool sig ikke det engelske mesterskab i overtiden, men hjemmeholdet scorede sejrsmålet i det femte overtidsminut.

Og som om det ikke var stort nok i sig selv, så var der tale om det mest bizarre mål, jeg nogensinde har set.

Et mål, vi aldrig glemmer. Vi, der blev.

Indskiftede Divock Origi afgjorde derbyet mellem Liverpool og Everton efter en absurd afslutning, hvor Pickford hos Everton også må tage en del af skylden. Vis mere

Det gik sådan til, kan jeg fortælle jer: Et sidste desperat indlæg blev headet ud til Liverpools fremrykkede stopper Virgil van Dijk.

Han forsøgte sig med en flugter, der var så kikset, at den den store mand ganske enkelt vendte sig bort og begyndte at lunte hjemad.

Hvad han derfor ikke opdagede, var at bolden dalede ned fra himlen med så akavet et skru, at Evertons målmand Jordan Pickford fejlbedømte dens bane og hverken lykkedes med at gribe den eller slå den til hjørnespark.

I stedet slog bolden ned på overliggeren. Ikke kun en, men to gange, og i et surrealistisk sekund stod tiden stille, inden Liverpools indskiftede angriber Divock Origi headede bolden i det tomme mål fra en meters afstand.

Det er overtiden i en fodboldkamp, som indeholder muligheden for den ultimative magi Morten Bruun

Jeg har aldrig set Anfield gå amok som forleden. Og jeg har ellers været der mange gange.

Men det her, det var bare magisk. I sidste sekund. Merseyside Derby. Foran the Kop. Origi af alle mennesker. Og så oplevede I det ikke!

Fordi I ikke gad sidde i kø i jeres biler. Fordi I ville nå den første bus. Fordi I skulle på toilettet.

Jamen, det kunne vi jo ikke vide, siger I, og det er også rigtigt. Men som du og jeg og alle andre ved, så er det overtiden i en fodboldkamp, som indeholder muligheden for den ultimative magi.

Foto: PHIL NOBLE Vis mere Foto: PHIL NOBLE

Engang imellem sker det altså, når vi mindst af alt venter det.

At vi får et altafgørende og uforglemmeligt mål i allersidste øjeblik. Vi ved ikke, hvornår det sker, men vi ved, at det sker.

Der kan gå flere år imellem, men det sker. Og det vil det gøre igen. Men I kommer ikke til opleve det., for I snyder jer selv for muligheden for den vildeste oplevelse. For at spare et par minutter.

Hvorfor kom I egentligt?