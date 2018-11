KOMMENTAR

Kampen varede i 18 minutter. Så stod det allerede 3-0 til Manchester City.

Resten af hjemmekampen i sidste weekend mod Southampton blev afviklet som efter en fælles overenskomst: 'Hvis I lader være med at ydmyge os, så lader vi være med at udfordre jer.'

Det sluttede 6-1 efter det, man i England kalder en 'no contest'. Altså en ulige kamp mellem ulige størrelser - se alle målene fra kampen herunder:

Manchester City var totalt overlegne i kampen mod Southampton, som ikke kunne gøre noget ved Manchester City-offensiven. Vis mere

Tilhængere af de store ligaer i europæisk fodbold har altid skændtes om, hvilken liga, der nu var den stærkeste, og i begyndelsen af nullerne var der ingen tvivl om, at det var Premier League.

De engelske storhold dominerede Champions League i en grad, der overflødiggjorde enhver diskussion med sæsonen 2007/08 som det absolutte højdepunkt. Her vandt Manchester United over Chelsea i en rent engelsk finale.

I takt med de spanske klubbers fremmarch på den internationale scene har selv de mest ærke-engelske fans dog måttet acceptere, at Premier League ikke længere er verdens stærkeste liga, men til gengæld er den fortsat den mest kompetitive.

I Premier League er der ingen nemme kampe, lyder myten med henvisning til, hvor legende let Real Madrid, FC Barcelona, Juventus, Bayern München og Paris Saint-Germain bader sig frem til deres mesterskaber. Den globale fascination af Premier League skyldes ikke mindst netop dette faktum… som måske er ved at blive en myte.

Foto: GERRY PENNY Vis mere Foto: GERRY PENNY

Premier League blev grundlagt i 1992, og bortset fra de første sæsoner har den i udpræget grad været domineret af de store hold fra London og fra Manchester/Liverpool området.

Manchester United var fra starten den alt dominerende faktor i den nye liga, snart kom til Arsenal til som fast inventar i toppen, Chelsea meldte sig ind som en magtfaktor i 2004, og for 10 år siden stemplede også Manchester City og Tottenham ind som permanente medlemmer af det, der nu kaldes for de seks store.

Liverpool har altid været der som en slumrende gigant, selv om det først er i de seneste fem sæsoner, at klubben har indtaget sin naturlige position blandt de allerbedste.

Det er altså ikke noget nyt, at den engelske liga bliver domineret af de store klubber, og det gør heller ikke noget. Og det gør slet ikke noget, hvis man har hele seks reelle mesterskabs-kandidater, for det er langt flere end i de andre store ligaer. Men det er problematisk, hvis for mange kampe er så ulige, at resultatet nærmest er givet på forhånd.

..det endte med ren tomgang, mens tilskuerne begyndte at forlade Anfield, fordi det var mere attraktivt at komme hurtigt hjem end at se en kamp til ende, som for længst var afgjort Morten Bruun

Jeg sad selv på et feststemt Anfield til sæsonpremieren mod West Ham. Solen skinnede, og folk glædede sig til Premier League. Den gode følelse varede da også et stykke tid, men kun i 53 minutter, for så var Liverpool foran med 3-0 og begyndte at skifte sine bedste spillere ud.

West Ham skulle ikke risikere noget, og så endte det med ren tomgang, mens tilskuerne begyndte at forlade Anfield, fordi det var mere attraktivt at komme hurtigt hjem end at se en kamp til ende, som for længst var afgjort.

Jamen, hvad så med Leicester, vil nogen sige? Ja, Leicesters mesterskab i 2015/16 var på alle måder en fornøjelse, men de efterfølgende sæsoner har med al ønskelig tydelighed vist, at her var tale om et eventyr og ikke en tendens.

I både 2016/17 og i 2017/18 har top-seks distanceret de øvrige hold i en grad, man ikke tidligere har set. I de to seneste sæsoner var der henholdsvis otte og ni point fra nr. 6 ned til nr. 7, og i sidste sæson var der 46 point mellem Manchester Citys mestre og det hold, der med et meget præcist engelsk udtryk kaldes 'Best of the Rest'. Det var i øvrigt Burnley.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Tendensen er mest udtalt i tilfældet Manchester City. De har vundet alle deres hjemmekampe i denne sæson med en samlet målscore på 24-3, og i hvert fald de tre af kampene har været blottet for enhver form for spænding. 6-1 over Huddersfield. 5-0 over Burnley. Og altså 6-1 over Southampton.

Det er også værd at notere sig, at de besejrede hold på ingen måde har været fortvivlede. De har bare taget afklapsningerne med et skuldertræk, ja Brightons manager Chris Houghton var nærmest pavestolt over, at hans hold kun tabte med 0-2 på Etihad.

Polarisering har der altid været i engelsk fodbold, men det er et problem, at den lige nu synes større end nogensinde. Det er et problem for tilskuere (og tv-seerne!).

Og det er et problem for Premier League som det bedste brand i fodboldens verden, for ingen gider se kampe, der kun varer i 18 minutter.