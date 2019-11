»Vi trænere kan stille krav til spillerne, men i dag er det altafgørende, at spillerne stiller krav til sig selv. Gør de ikke det, lider præstationerne under det.«

Sådan svarede Celta de Vigos cheftræner, Fran Escribá, på et direkte spørgsmål om fravalget af Pione Sisto til Celtas trup før sidste weekends kamp mod Real Sociedad.

Tydeligere kunne det ikke siges i et land, hvor der er tradition for, at trænere i den slags situationer udtaler sig forsigtigt og respektfuldt.

Den pressede Escribá fulgte i midtugen op med at udtage en trup på hele 21 spillere til udekampen mod Real Betis. Uden Pione Sisto, men med to spillere fra B-truppen.

Udeladelsen af Sisto har ikke afstedkommet noget ramaskrig. Hverken i Spanien eller i Danmark. Den er bare blevet modtaget med et skuldertræk. Sisto? Nå, er han sat af igen? Er det ikke bare endnu en historie om en umoden dansk spiller, der ikke klarede tilværelsen som professionel spiller i udlandet?

Det er så her, jeg må råbe NEJ! For det er nemlig historien om en 24-årig spiller, der allerede en gang har fået sit store gennembrud, både i den spanske liga og på det danske landshold, og som lige nu burde stå på toppen af sin karriere.

I stedet er situationen nu den, at når Åge Hareide på mandag udtager sin trup til landsholdets vigtige EM-kvalifikationskampe til EM 2020, ja, så vil Pione Sisto end ikke være i landstrænerens tanker.

Når nu landsholdet ser frem mod en afgørende kamp mod Irland i Dublin, er det oplagt at tænke to år tilbage i tiden. Her spillede Danmark nemlig også en altafgørende kamp mod Irland. Efter 0-0 i Parken kom Irland foran i returkampen, hvorefter Pione Sisto på fortryllende vis snoede sig fri og fremtvang det irske selvmål, der banede vejen for Danmark til VM-slutrunden i Rusland.

Aktionen var kulminationen på en lang optur for Sisto, som i samspil med Christian Eriksen skulle tilføje teknik og X-faktor til det danske landshold.

I starten af 2018 lavede Sisto et fremragende mål for sit klubhold mod selveste FC Barcelona, ligesom han om sommeren startede inde i tre af Danmarks fire kampe ved VM i Rusland.

Med sit ligefremme væsen og sin vidunderlige historie om en vellykket integration i den vestjyske landsby Tjørring og siden på førsteholdet i FC Midtjylland havde Sisto også alt det, der skulle til for at blive landsholdets nye darling.

Men den gode historie fik en brat ende sidste efterår, hvor Sisto leverede en nærmest historisk ringe indsats i Danmarks første kamp i Nations League. Den blev spillet i Aarhus mod Wales, så jeg var selv på stadion og kunne bevidne en spiller, der hele tiden forsøgte de sværeste løsninger og følgeligt mistede bolden konstant.

Som en logisk konsekvens blev Sisto flået ud ved pausen og mistede kort efter sin ellers så sikre plads på det danske landshold. Det samme forløb oplevede han i Celta de Vigo.

Lige nu stirrer Pione Sisto tilbage på halvandet års brat nedtur. Hvor det logiske ellers ville have været en fortsættelse af den internationale karriere, der for alvor tog fart med skiftet fra FC Midtjylland i sommeren 2016. Antallet af kampe og mål for spanske Celta de Vigo fortæller i tørre tal hele historien om den indiskutable deroute.

I 2016/17 spillede Sisto 49 kampe for Celta og lavede seks mål.

I 2017/18 blev det til 36 kampe og fem mål.

I 2018/19 var Sisto nede på 27 kampe og to mål.

Og sådan som den nye sæson er startet, ligner det, at der står ti kampe og nul mål ud for Pione Sisto, når sæsonen 2019/20 en dag skal gøres op.

I denne sæson har Sisto blot fået en håndfuld korte indhop, det seneste i en kamp mod Alaves, hvor han kom ind i håbet om at fremtvinge en udligning. I stedet mistede han bolden, så modstanderne kunne score til 2-0.

I sommer skulle Sisto angiveligt selv havde blokeret for et slag til Aston Villa, men spekulationerne om et klubskifte vil tage fart, når transfervinduet nærmer sig.

En udlejning kunne givetvis også komme på tale, og situationen er vel efterhånden så desperat, at FC Midtjylland måske kunne komme ind i billedet.

Et eller andet skal der nødvendigvis ske, hvis en af de største nedture i dansk fodbolds nyere historie skal stoppes. For lige nu er Pione Sisto røget helt ud i glemslen.