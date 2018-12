Manchester Uniteds sæson er vel kuldsejlet.

Det vil være naivt at tro, at holdet vil kunne rette sig i en sådan grad, at United kan nå top-4, og det er næppe sandsynligt, at United kan komme forbi Paris Saint-Germain i Champions League.

Derfor er det interessant allerede nu at rette blikket mod sommeren 2019, for her skal den nye manager stå klar til at genrejse Manchester United. Men hvem skal det være? Hvem skal være den nye Alex Ferguson?

I modsætning til mange i den engelske fodboldverden mener jeg ikke, at der tegner sig en klar favorit. For situationen er jo pludselig den, at selv om Manchester United på visse parametre stadig er verdens største fodboldklub, så vil der være store managers, der spørger sig selv: Har jeg rent faktisk lyst til at være manager i Manchester United?

Tidligere var det alles vådeste drøm at få netop det job. Mauricio Pochettino falder i den kategori af managers, jeg nævner, og det er ham, der hyppigst

nævnes i disse dage. Han vil helt sikkert kunne bestride jobbet, men vil argentineren til United?

Det tvivler jeg stærkt på. Han står lige nu i spidsen for en gruppe af spillere, han selv har samlet og formet til et af Englands absolut stærkeste hold.

Tottenham rykker snart ind på det nye White Hart Lane, og Pochettino kan vel ikke føle, at han er nået til vejs ende med Spurs. Der er bestemt heller ikke tradition for, at de engelske top-6-klubber headhunter managers hos hinanden.

Massimiliano Allegri fra Juventus vil være i den samme situation som Pochettino. At han som udgangspunkt kommer til at stå i spidsen for et dårligere hold, hvis han skifter til United.

Foto: JON SUPER Vis mere Foto: JON SUPER

Vi har bare i mange tilfælde set, at Premier League og de mange penge i engelsk fodbold har en magnetisk tiltrækningskraft på de italienske trænere. Også de største. Carlo Ancelotti (foto), Antonio Conte, Maurizio Sarri for eksempel. Og italienerne er vel ikke forbeholdt Chelsea.

Det vil være dyrt for Manchester United at købe folk med en profil som Pochettino og Allegri fri af deres respektive klubber, men United har masser af penge.

Så er der dem, der arbejder i et job, hvor de ikke er i direkte konkurrence med Manchester United. Landstrænerne. Kunne man ikke forestille sig, at en mand som Didier Deschamps kunne sidde med en følelse af at have bragt det franske landshold så langt, som det var muligt?

Deschamps har tidligere gjort det godt som klubtræner i store klubber som Juventus og Marseille. Folk som Luis Enrique og Joachim Löw er et andet sted i deres karrierer og er næppe i spil.

Der er også de arbejdsløse. Dem er der ikke så mange af. Men et navn som Zinedine Zidane popper helt naturligt op. Hvis en mand kan vinde Champions League med Real Madrid tre gange, så er han vist også stor nok til United. Men vil han?

Zidane var som skabt til Real Madrid, men vil han passe ind i engelsk fodbold? Ingen kan pege på noget konkret og sige, at ”derfor passer Zidane ikke til United”, men jeg er i tvivl, om ikke han har trukket sig tilbage fra det stressende liv som træner for evigt.

Efter med vanlig elegance at have bevist, at det med at være træner kunne han naturligvis også. Endelig er der Uniteds egne drenge. Folk med United-DNA. Men de har bare spillet fallit en efter en.

Roy Keane og Gary Neville har begge med stor overbevisning demonstreret, at de er bedre til at løse tingene fra et tv-studie end fra sidelinjen, Paul Scholes, Peter Schmeichel og Rio Ferdinand har aldrig vist den store interesse for at være managere, Ryan Giggs er nok trods alt for uprøvet endnu, og det samme gælder i endnu højere grad for Michael Carrick. Og det bliver nok heller ikke Zlatan.

Foto: Jason Cairnduff Vis mere Foto: Jason Cairnduff

Den sidste dark horse er jo så manden, der kommer til at bestride jobbet i det næste halve år, United-supporternes højt elskede Ole Gunnar Solskjær. The Baby-faced assasin. Hvis han nu ”laver en di Matteo” og vinder Champions League, præcis som Roberto di Matteo gjorde i sin tid som interim manager i Chelsea, så vil Solskjær selvsagt være kandidat til jobbet.

Men en ballast som reserveholdstræner i Manchester United, succes i Molde og fiasko i Cardiff rækker i sig selv ikke til at kunne komme i betragtning til jobbet som Manchester United-manager på permanent basis.

Det er store navne, der har fejlet som efterfølgere til Alex Ferguson, men United er nødt til at blive ved med at lede. Det har vist sig at være præcis så vanskeligt, som mange forudså, da Sir Alex stoppede. Fordi intet mindre end et engelsk mesterskab kan gøre det.