En statue, man bare MÅ over og se.

Og så et nordjysk hold, der ser knap så bæredygtigt ud.

Det er emnerne i denne uges barometer, hvor vi først skal en tur til England for at sige farvel til en legende, der er så stor, at han nu vil blive rejst i bronze foran sin hjemmebane.

Og ovre i den mere ærgerlige ende har vi et hold fra Aalborg, der blev ydmyget i en træningskamp mod et hold fra den næstbedste række, og hvor man bare må spørge sig selv om, hvad der egentlig foregår oppe i det nordjyske?

AGÜ-E-E-E-R-O-O-O

Selvom det gik ud over Manchester United, så glemmer jeg aldrig min kommentatorkollega Nicolai Bo Hjeds' primalskrig, da Sergio Agüero sikrede Manchester City det første engelske mesterskab siden 1968.

Det skete i allersidste sekund af kampen mod Queens Park Rangers på Etihad Stadium 13. maj 2012 og sikrede den lille argentiner evig legende-status i City. Til sommer er det slut. Forleden annoncerede Manchester City, at Agüeros tid i klubben er omme efter foreløbig 257 mål i 384 kampe.

Meget passende offentliggjorde City, at der i forbindelse med Agüeros farvel bliver afsløret en statue af de tre mest markante spillere i klubbens moderne æra: Vincent Kompany, David Silva og Sergio Agüero. Den statue skal jeg over og se.

Hvad sker der for AaB?

Normalt er træningskampe ligegyldige. Men det er de så bare ikke alligevel, når de spilles midt i en krisetid og ender med en ydmygelse. Sådan var det for AaB og holdets nye cheftræner, Martí Cifuentes, som benyttede landskampspausen til at pudse formen af mod Silkeborg.

Okay, Silkeborg er da tophold i den næstbedste række, men det var alligevel voldsomt, at AaB var nede med 0-4 (!) efter en time og endte med at slippe billigt med »kun« at tabe med 1-4. Hvis der i forvejen var tvivl om »det nye AaBs« bæredygtighed, så blev den ikke ligefrem elimineret.

Jovist, AaB spillede med flere reserver, men det gjorde Silkeborg også. Tilbage står stadigvæk det spørgsmål, mange har stillet sig siden forårsstarten: Hvad sker der for AaB?