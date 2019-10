For nyligt var jeg på Vestre Kirkegård.

Det er landets største kirkegård og et besøg værd for den, der vil se, hvilke politikere, videnskabsfolk, opdagelsesrejsende og kulturpersonligheder, der ligger begravet her. Det gør for eksempel Liva Weel og Anker Jørgensen. Men her er ingen fodboldspillere.

Det er helt anderledes på den enorme Baikove-kirkegård i hjertet af Ukraines hovedstad, Kiev. Her mindes ukrainerne deres store mænd og kvinder på samme måde, som vi selv gør på Vestre Kirkegård, men her er der simpelthen en afdeling for afdøde spillere fra Dynamo Kiev.

Her finder jeg blandt andet en liggende statue i legemsstørrelse af målmanden Viktor Tjanov og en bizar ditto af midtbanespillere Andrej Husin, der døde i en motorcykelulykke i Kiev for blot fem år siden. Husin er i færd med at jonglere med en bold over sit hoved, hvilket har den dobbelte effekt, at han kigger mod himlen. Han er iført fodboldtøj med Dynamo Kievs karakteristiske emblem på brystet. En smukt svunget version af den kyrilliske udgave af blokbogstavet D.

Men det er det mest markante af de ukrainske fodbold-gravmæler, jeg er på jagt efter. Det er også det, jeg spørger efter på min vej, og alle lyser op ved lyden af navnet 'Valerij Lobanovski'.

»Det er den vej,« siger de og peger i den rigtige retning. Men der findes nok heller ikke en voksen ukrainer, der ikke kender den største træner.

I Ukraine er der ingen tvivl om, at Valerij Lobanovski opfattes som den største træner i fodboldhistorien. Han trænede Dynamo Kiev i sammenlagt mere end 20 år og vandt hele otte sovjetrussiske mesterskaber og fem ukrainske, efter at hans hjemland fik sin uafhængighed tilbage i 1991.

Han vandt Europa Cuppen for pokalvindere to gange med sit frygtede hold, der var anført af Oleg Blokhin, og så var han også lige landstræner for Sovjetunionen i flere perioder. Det kunne han også lige så godt, for landsholdet var nærmest identisk med Dynamo Kiev dengang.

I 1988 stod Lobanovski i spidsen for Sovjet, som nåede frem til EM-finalen, og i sine sidste år nåede han også at stå i spidsen for det ukrainske landshold. Lobanovskis liv sluttede brat i maj 2002, hvor han efter endnu en sejr med sit elskede Dynamo Kiev sank sammen på trænerbænken med hjertestop og udåndede en uge senere i en alder af 63 år.

Året efter fik Lobanovski fornemt besøg på Baikove-kirkegården, idet Andrej Shevchenko placerede sin vindermedalje fra Champions League-finalen i 2003 på sin gamle træners grav. Skarpskytten fra AC Milan kunne godt huske, hvem der havde lært ham at spille fodbold.

For Dynamo Kiev og for det superstærke sovjetrussiske landshold var Lobanovski mere end en træner, og det bør han også være for sin eftertid i den internationale topfodbold i dag. Ukraineren var nemlig den første, der for alvor så fodbolden som en videnskab og begyndte at rette ind efter big data.

Det lyder som definitionen af østeuropæisk maskinfodbold, men det lykkedes for Lobanovski at skabe en kollektiv ramme, som individualisterne også kunne trives i.

Her ses Lobanovski på Aalborg Stadion, da AaB og Dynamo Kiev mødtes i 1999 Foto: HENNING BAGGER Vis mere Her ses Lobanovski på Aalborg Stadion, da AaB og Dynamo Kiev mødtes i 1999 Foto: HENNING BAGGER

For sine fortjenester blev Lobanovski valgt ind på sjettepladsen, da France Football i marts 2019 kårede historiens største træner. Hollandske Rinus Michels vandt, mens Lobanovski som den eneste østeuropæer fik en topplacering.

På Baikove-kirkegården står der en statue af Lobanovski i en klassisk positur med armene foran kroppen, gestikulerende som en foredragsholder. Han er i jakkesæt med et synligt D for Dynamo på sit revers.

Andetsteds i Kiev, foran det stadion, der bærer hans navn, er Lobanovski afbildet med endnu større succes, nemlig placeret på en udskiftningsbænk oppe på en fodbold.

En smule kitchet, javel, men når nu bænken var hans arbejdsplads og hans laboratorium.

Statuen af den legendariske ukrainske træner, Valeriy Lobanovski, der vandt otte sovjetrussiske mesterskaber og fem ukrainske mesterskab med Dynamo Kiev Vis mere Statuen af den legendariske ukrainske træner, Valeriy Lobanovski, der vandt otte sovjetrussiske mesterskaber og fem ukrainske mesterskab med Dynamo Kiev

I torsdags spillede FC København 1-1 med Valerijs Lobanovskis efterkommere. De spiller ikke nær så fortryllende, som Dynamo Kiev gjorde engang, men jeg vil stadig mene, at Parken er et besøg værd om 10 dage, når ukrainerne kommer forbi til returopgøret.

Lobanovski er der selvsagt ikke, men Dynamo Kiev holder aldrig op med at forsøge at spille, som den store mester lærte dem.

Som der står med kyrillisk skrift på inskriptionen over Lobanovskis grav:

»Vi er i live så længe, vi bliver husket.«