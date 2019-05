Hvilke danskere i England gjorde det godt? Og hvilke danskere gjorde det skidt?

Det er sådan med de danske spillere i Premier League, at vi holder særligt øje med dem.

Jeg håber også, at det går dem godt, men jeg bedømmer dem på lige fod med alle de andre.

Her kommer min karaktergivning, hvor jeg både kigger på spillernes præstationer, men nok så meget på deres forudsætninger og deres udgangspunkt før sæsonen.

Pierre-Emile Højbjerg: 10

Højbjerg er sæsonens dansker i Premier League. Han startede sæsonen på bænken og sluttede som anfører og førerfigur i Southamptons vellykkede kamp for overlevelse.

Højbjerg har fremstået som en energisk inspirator for sine holdkammerater, selv om klappen desværre gik ned to gange.

To udvisninger på en sæson er to for mange, og navnlig det røde kort mod Manchester City var hovedløst. Men ikke nok til at rokke ved karakteren 10.

Kasper Schmeichel: 10

Kongen af Leicester og holdets reelle anfører. Schmeichel har ofte båret anførerbindet i denne sæson, når Wes Morgan har været på bænken, og han er det naturlige valg som den kommende kaptajn.

Det helt store klubskifte materialiserede sig aldrig, og i stedet har han brugt sæsonen på at manifestere sig yderligere i en klub, der kan gå (endnu) bedre tider i møde.

Danskeren viste sig også som en stor lederskikkelse i forbindelse med klubejer Vichay Srivaddhanaprabhas tragiske død.

Christian Eriksen: 7

Eriksen er det store omdrejningspunkt på Tottenhams midtbane, men han må tage sin del af skylden for endnu en uforløst sæson i Premier League. Den der har evnerne, har også pligten, og Eriksen har simpelthen været for svingende i forhold til sit potentiale.

Han skal godskrives adskillige matchvindermål, men det tæller ned, at han ikke har scoret et eneste mål i kampene mod de øvrige tophold.

Eriksen må tage sin del af skylden for, at Tottenham slutter med klart færre point end i de to foregående sæsoner.

Jannik Vestergaard: 4

Jeg bliver aldrig fan af Jannik Vestergaard med de store bevægelser. Han blev hentet til Southampton som klubbens dyreste spiller nogensinde, og det er måske forkert at lægge ham prisen til last.

Men Southampton må have troet, at de hentede en bedre spiller. Vestergaard havde store problemer med overhovedet at komme på holdet under Mark Hughes, men har tydeligvis en større stjerne hos den nye manager Ralph Hasenhüttl.

Skal krediteres for at have været på holdet i den afgørende fase af sæsonen.

Andreas Christensen: 4

Kampene i Europa League redder sæsonen for Andreas Christensen, som først fik sæsondebut i Premier League halvvejs inde i sæsonen. Både David Luiz og Antonio Rüdiger har været bedre.

Det er Christensen sikkert uenig i, men her ligger jeg på linie med Maurizio Sarri. Efter min mening mangler AC noget af det, som englænderne kalder presence, når han går på banen.

Han er en stille eksistens, som efter min opfattelse ville få glæde af at søge til en knap så stor klub.

Philip Billing: 4

Den 22–årige Billings potentiale er stort, og jeg kan godt forestille mig, at han får en kontrakt i en anden klub i Premier League.

Han var også fast mand for Huddersfield i den første halvdel af sæsonen, men det ændrer ikke på, at han har været en del af det klart dårligste mandskab i Premier League.

Billing er gledet ud af holdet under den nye manager Jan Siewert.

Mathias 'Zanka' Jørgensen: 4

Måske får vi en dag at vide, hvad der er årsagen til, at den mand, der spillede samtlige 38 kampe for Huddersfield i sidste sæson, røg af holdet kort efter, at David Wagner forlod managerposten.

Har han sagt noget, der ikke behagede den nye manager? Hvorom alting er, så har Huddersfield haft store defensive problemer både med og uden Zanka.

På plussiden tæller, at den centrale forsvarsspiller faktisk er nr. 2 på den interne topscorerliste med tre mål.

Jonas Lössl: 02

En svær sæson nr. 2 for Lössl, der droppede fælt så sent som i seneste spillerunde.

Huddersfield har lukket næstflest mål ind i Premier League, og det er Lössl også en del af. Rygterne går på, at danskeren søger mod klubber på kontinentet, og det er nok klogt, for jeg tror ikke, der venter ham en kontrakt i Premier League.

Han har stærke reaktioner på stregen og er god mand-mod-mand, men han er tøvende i feltet og usikker med fødderne.

Kenneth Zohore: 02

Zohore har ikke niveau til Premier League. Det må man bare konstatere.

Den store angriber har været marginalspiller i Cardiff gennem hele sæsonen og har ikke kunnet overføre sin målfarlighed fra den næstbedste række. Er blot noteret for to hele kampe i 19 forsøg, hvilket også fortæller en historie om hans utilstrækkelighed.

Hans bevægelser er for klodsede, og trods sin højde er han ingen trussel i luften.