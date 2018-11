KOMMENTAR

TV-værten Gary Lineker var ligbleg, da han åbnede det populære fodboldprogram Match of the Day i lørdags.

Få timer forinden havde et helikopter-styrt i hans hjemby Leicester nemlig hensat hele den engelske fodboldverden i chok. Fordi helikopteren var lettet fra midtercirklen på Leicester Citys hjemmebane King Power Stadium, fordi den var forulykket på en parkeringsplads lige uden for stadion, og fordi ejeren af Leicester City, thailænderen Vichai Srivaddhanaprabha, formentlig havde været ombord.

Faktisk måtte man vente endnu et døgn, før det blev endeligt bekræftet, at Srivaddhanaprabha var blandt de fem omkomne, men ved synes af den udbrændte helikopter vidste alle jo, hvad klokken havde slået.

Jeg var i England hele weekenden og kan bekræfte, at ulykken på King Power Stadium i Leicester optog alle i en sådan grad, at Arsenals, Chelseas og Manchester Uniteds kampe dagen efter blev fuldkommen sekundære.

Alle var ramt, ikke kun Gary Lineker med sin glorværdig fortid i Leicester City, ikke kun klubbens fans, men hele den engelske fodboldverden. Som jeg ser det, er der tre væsentlige årsager til, at netop denne ulykke synes at have ramt ekstra hårdt.

For det første selve dramaet. Hvis nu Vichai Srivaddhanaprabha var blevet dræbt i en trafikulykke i Thailand, ville ulykken ikke have berørt englænderne på samme måde.

Men det faktum, at manden styrtede ned i sin ikoniske helikopter i Leicesters klubfarver så tæt ved stadion, gjorde hele situationen så gruopvækkende. Kunne man overhovedet forestille sig mere dramatiske omstændigheder?

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

For det andet, at Leicester City for blot to et halvt år siden fuldendte alle mindre engelske fodboldklubbers umulige drøm om at besejre alle de store og vinde Premier League.

Der var mange helte i den fortælling.

Manager Claudio Ranieri, topscorer Jamie Vardy, den danske målmand Kasper Schmeichel, men også Vichai Srivaddhanaprabha, der i 2010 købte Leicester City og transformerede klubben fra en middelmådighed i den næstbedste række til engelske mestre.

På baggrund af mesterskabet i 2016 har Leicester City fået en helt særlig status i det moderne fodbold-England. Alle elsker historien om Leicester, også udenfor fodboldverdenen.

Den tredje årsag er, at den afdøde Srivaddhanaprabha på sine otte år i England blev selve antitesen til myten om den grådige, udenlandske ejer, der ikke har nogen som helst respekt for de lokale værdier og traditioner.

Her er englænderne jo et spøjst folkefærd. De vil gerne have pengestærke folk til at gå ind i deres klubber, så de kan købe de bedste spillere, men på andre områder tåler de slet ikke, at ejerne rent faktisk udøver deres ejerskab.

Prøv bare at spørge i Cardiff, hvor ejeren Vincent Tan ændrede spilledragten fra blå til rød eller i Hull, hvor ejeren Assem Allam ville ændre klubnavnet til Hull City Tigers. Mand, nogle ramaskrig!

Der er således krige, man absolut ikke bør vælge som ejer af en engelsk fodboldklub, og hvis der er noget, som Vichai Srivaddhanaprabha var god til, så var det at være på bølgelængde med lokalsamfundet.

Foto: Sakchai Lalit Vis mere Foto: Sakchai Lalit

Tag ikke fejl, for Leicester-ejeren kunne være benhård, som da han fyrede den forgudede manager Claudio Ranieri blot otte måneder efter det engelske mesterskab, men han var ikke magtbegærlig.

Han viste sin tilstedeværelse på en subtil og sympatisk måde som ved at hænge små østerlandske bedeflag op i en frise langs tribunetaget på King Power Stadium og ved at servere chips og whisky for tilhængerne, som mindedes deres døde i den lille Garden of Remembrance lige ved stadion.

Her stod der altid en flaske Johnny Walker Black Label sirligt placeret på en bakke sammen med et antal glas. Jeg fik mig selv en gibbernakker, da jeg var i Leicester for et par måneder siden, og det er den eneste gang, jeg har drukket før en fodboldkamp.

Den slags hører jo til i afdelingen for kuriositeter, men er alligevel et billede på den varme, som Leicester-ejeren altid behandlede klubbens fans med.

Foto: TIM KEETON Vis mere Foto: TIM KEETON

Og når al vores trang til at udbasunere vores inderste følelser på de sociale mediers skueplads er skrællet væk, er det netop dette varme forhold mellem ejer og klub, der står tilbage som det stærkeste minde om Vichai Srivaddhanaprabha. Han var mere end bare en ejer.