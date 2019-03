Hvad skal man dog mene om Emerys Arsenal?

På dette tidspunkt af sæsonen har jeg som regel en god idé om, hvordan de enkelte managers i Premier League griber opgaverne an. Jeg ved, hvordan de vil spille. Jeg kender deres foretrukne spilsystem. Jeg ved, hvordan de prioriterer de forskellige turneringer.

Sådan er det med alle holdene i top 6. På nær én, og det er Unai Emery i Arsenal. Den spanske manager er den mest uberegnelige af dem alle. Han tænker ikke logisk. Efter mine begreber.

Man skal vide om Unai Emery, at han altid har været typen, som har brugt hele sin trup. Ikke fordi han er en rar fyr, som synes, alle skal have chancen, men fordi han af princip går efter at vinde alle turneringer.

..Emery forvirrer sine egne spillere mere end han forvirrer modstanderne Morten Bruun

Han elsker at spille mange kampe, og så er hans ræsonnement, at han får brug for mange spillere. Men hvor andre managere prioriterer tydeligt mellem de forskellige turneringer, så er tingene meget mere flydende hos Unai Emery. Sådan var det både i Valencia, Sevilla og Paris Saint-Germain. Og nu også i Arsenal.

Hvor Àrsene Wenger sidste efterår opererede med to helt forskellige hold i Premier League og Europa League, så blander Emery kortene meget mere.

Under spanieren kan man ikke på samme måde regne ud, hvem der er hans favoritspillere. Han opererer simpelthen ikke med begreber som idealformationer og stamspillere. Så en spiller kan ikke konkludere, at han er ude i kulden, fordi han skal spille Europa League.

Fordelen ved Emerys fremgangsmåde er dels, at han hele tiden har en bred vifte af spillere, der er inde omkring førsteholdet og spiller mange kampe, og dels at Arsenals modstandere har meget svært ved på forhånd at regne ud, hvordan Arsenal vil spille.

Arsenal var store favoritter inden kampen mod Rennes, men franskmændene fra Bretagne bed fra sig, og endte endda med at slå Arsenal. Vis mere

Risikoen er til gengæld, at holdets hierarki bliver for fladt, og at der aldrig indfinder sig den stabilitet, som de fleste fodboldhold får ved at spille mange kampe med de samme spillere på de samme formationer. At Emery så at sige forvirrer sine egne spillere mere end modstanderne.

Et godt eksempel på dette oplevede vi torsdag aften, da Arsenal mødte Rennes i Europa League. Her blev centerforsvareren Sokratis udvist, hvilket betød, at den oprindelige højre back Skhodran Mustafi blev rykket ind i det centrale forsvar.

Hvem skulle så overtage højre back? Ja, det skulle vel Ainsley Maitland-Niles, der sad på bænken, men nej. Her faldt Emerys valg såmænd på den kreative kantspiller Henrikh Mhkitaryan. I en situation, hvor der ventede Arsenal en forsvarskamp med en spiller i undertal. Logisk var det i hvert fald ikke.

Når Arsenal i weekenden møder Manchester United i en af sæsonens vigtigste kampe, så ville man under Ársene Wenger have kunnet forudse det meste af startopstillingen. Men ikke under Emery.

Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Foto: JOHN SIBLEY

Det virker som om, at anfører Laurent Koscielny spiller hver gang, han er klar, men det er bestemt ikke tilfældet i forhold til flere af Arsenals andre store profiler. På midtbanen giver tingene sig selv, fordi Lucas Torreira har karantæne, men ellers kunne en spiller som Granit Xhaka ikke være sikker på at spille.

Det samme er tilfældet med de store offensive stjerner. Den ene dag er Mezut Özil anfører og den næste dag er han bænket. Og helt fremme ligner det, at Unai Emery trækker lod om, hvem der skal starte.

Det virkede ellers som om, at han havde fundet en model med plads til både Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang, men på det seneste har han spillet med enten den ene eller den anden. Lacazette var ude med karantæne i torsdags, så det bliver vel ham. Eller hvad?

Som alle andre i topfodboldens verden er Unai Emery afhængig af, at hans ideer virker. At han skaber resultater. Men heller ikke på det område kan man sige noget definitivt.

Lige nu balancerer Arsenals sæson på en knivsæg.

De er ude af både Liga Cup’en og FA Cup’en, men de lever stadig i Europa League og er med i den tætte kamp om at ende i top 4 i Premier League.

Hvis Arsenal ikke lykkes på nogle af disse fronter, har sæsonen været en fiasko. Men hvis det omvendte bliver tilfældet, og Unai Emery kvalificerer Arsenal til Champions League for første gang i tre sæsoner, så har den spanske manager været en succes.

Det er nemlig væsentligt at pointere, at fordi hans dispositioner ikke nødvendigvis er forkerte. Bare fordi de er ulogiske.