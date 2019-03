Selvfølgelig synes jeg også, at Paul Mitchell er en tosse.

Birmingham-supporteren, der satte fodbold-England på den anden ende i sidste weekend, da han løb ind på banen og langede Aston Villas anfører Jack Grealish en knytnæve i nakken - midt i det store Second City Derby på Saint Andrews i Birmingham!

Det skabte yderligere postyr, at der i samme weekend også var fans på banen under kampene Hibernian-Rangers og Arsenal-Manchester United. Det hører ingen steder hjemme, men det gør mange af reaktionerne på de uacceptable episoder heller ikke.

To af de mest indflydelsesrige mediemænd på den engelske fodboldscene, Gary Neville og Alan Shearer, var lynhurtigt ude med krav om, at Birmingham City burde fratrækkes point og/eller spille deres næste kampe uden tilskuere.

Andre krævede bedre uddannelse af de stakkels stewards, som står ved sidelinjen og forventes at reagere på et split-sekund, hvis en tilskuer pludselig hopper over barrieren.

Og så var der nogen, der spillede det mest trivielle kort, da de råbte på mere sikkerhed uden at konkretisere, hvordan det efterhånden skulle være muligt at stramme op på netop det område i et England, der i forvejen er skræmt fra vid og sans.

De angrebne spillere – foruden Jack Grealish var det James Tavernier fra Rangers og Chris Smalling fra Manchester United – har alle reageret forstandigt. Grealish var nok den mest rystede, og derfor kan jeg godt forstå hans bemærkning om, at det var heldigt, at hans overfaldsmand ikke var bevæbnet.

Men det var han jo ikke, fordi det i dag er nærmest umuligt at smugle våben ind på et stadion. Og heldigvis for det. Samtlige tilskuere på de engelske stadioner bliver kropsvisiteret og får deres tasker gennemsøgt.

At spille uden tilskuere er i hvert fald det sidste, der hjælper. Så er det jo tosserne, der får lov at bestemme Morten Bruun

Jeg har rejst i fodbold-England i mange år, og inden for det seneste år har jeg været både på Hillsborough Stadium i Sheffield og på Valley Parade i Bradford. På netop de to stadioner fandt de to største tragedier i engelsk fodbolds historie sted.

I 1985 brændte 56 mennesker ihjel i Bradford, og fire år senere blev 96 mennesker mast ihjel i Sheffield. Disse ulykker førte til gennemgribende reformer på tilskuer-området i det engelske, hvor det blandt andet blev indført, at topkampe kun må afvikles på all seater stadiums.

Desuden blev alle de hegn, der indtil da havde omkranset banerne i England, og som førte til tragedien på Hillsborough, omgående fjernet.

I de samme år blev der i slutningen af 1980erne taget et omfattende opgør med den frygtede hooliganisme, og den kamp har det engelske samfund vundet kæmpestort. Hooliganisme findes reelt ikke mere. Det er fuldkommen trygt at gå til fodbold i England. Tro mig. Jeg har været over det hele.

Derfor er vi også nødt til at slå koldt vand i blodet, for før det modsatte er bevist, vil jeg tillade mig at kalde det en tilfældighed, at der pludselig var tre baneløbere i den samme weekend. At kalde det en tendens er uden for enhver kontekst.

Derfor skal reaktionen på angrebene også være besindig. Vi lukker jo heller ikke storcentre, fordi en gammel dame bliver skubbet omkuld.

Det er beklageligt, men ting sker. Vi kan ikke forhindre forbrydelser.

I den konkrete sag er Paul Mitchell allerede blevet idømt 14 ugers ubetinget fængsel, ligesom han har fået ti års karantæne fra al fodbold, og ved I hvad? Jeg synes, det er en straf af de helt rigtige proportioner. Og det er fedt, at den falder så prompte.

Glem nu alt det med at fratrække point og lukke stadioner. Hvorfor skal klubberne straffes på et område, der intet har med sikkerheden at gøre? Fordi så kan de lære det? Jamen, de har lært det!

Saint Andrews er et fuldkommen renoveret stadion med ordentlige adgangsforhold. Jeg var der så sent som for et halvt år siden. De negligerer ikke på nogen måde sikkerheden.

Derfor er det også helt ude af proportioner med så drastiske straffe, som de ovennævnte koryfæer var hurtige med at foreslå. Jeg er med på, at Birmingham City for signalværdiens skyld skal have en bøde, men lad det nu blive ved det.

At spille uden tilskuere er i hvert fald det sidste, der hjælper. Så er det jo tosserne, der får lov at bestemme.