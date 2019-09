Sig så ikke, at det aldrig hjælper at skifte træner midt i det hele.

I FC Midtjyllands tilfælde kan man i hvert fald konstatere, at Brian Priske har ændret alt til det bedre efter, at han overtog cheftrænerposten for en måneds tid siden.

Fra det sekund, han blev forfremmet fra assistent til chef, har han virket komfortabel i sin rolle og fået FC Midtjylland til at ligne sig selv.

De mange knebne sejre i sæsonstarten dækkede i et stykke tid over, at FCM optrådte famlende og usikkert, både på og uden for banen. Jamen, det gik jo godt. Fem sejre i de første fem kampe.

...at Priske var grundigt skuffet over at se jobbet gå til Kenneth Andersen er vist det, man kalder en offentlig hemmelighed... Morten Bruun

Men så kom den europæiske ydmygelse mod skotske Rangers fulgt op af den dårligste hjemmekamp, jeg nogensinde har set FCM spille. 1-1 kampen mod Hobro var nærmest pinefuld.

Det er væsentligt at slå fast, at den overmatchede cheftræner Kenneth Andersen selv trak sig fra sit job. Men det er vist også fair at sige, at ingen i FCM virkede til at begræde beslutningen.

Da slet ikke Brian Priske, der nu omsider fik det job, han allerede burde have haft, da Jess Thorup for et år siden blev headhuntet af belgiske Gent. At Priske var grundigt skuffet over at se jobbet gå til Kenneth Andersen, er vist det, man kalder en offentlig hemmelighed.

Men nu har han det. Og i løbet af de første uger har han manifesteret sig som en træner, der kan ende med at blive meget længe.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Jeg dækkede selv kampene mod Rangers og Hobro, ligesom jeg gjorde, da Brian Priske debuterede som cheftræner med en udesejr på 2-0 over Sønderjyske. Og sjældent har jeg oplevet sådan en forandring på en uge. Man kunne nærmest mærke det rent fysisk fra det øjeblik, FCM-truppen steg ud af bussen i Haderslev.

Når en assistent bliver chef, er det afgørende at sætte et aftryk med det samme. En træner udefra kan bedre tillade sig at afvente situationen i et par uger, men som assistent var Brian Priske jo førstehåndsvidne til de sygdomme, der havde bredt sig på holdet. Derfor var det afgørende for netop ham at stille en øjeblikkelig diagnose.

Det gjorde han så, idet han ændrede på det 3-4-3 system, han vist aldrig har haft den store fidus til. Priske var ikke i FCM, da Jess Thorup introducerede systemet med tre stoppere. Dengang virkede det perfekt, men det gjorde det ikke længere.

Om Priske allerede havde nævnt det for Kenneth Andersen, ved jeg ikke, men jeg ved, at han fra sin første træningsdag som cheftræner gik i gang med at ændre til 4-3-3. Det har været en åbenlys succes og stærkt medvirkende til Priskes suveræne start.

...Priske har på rekordtid overbevist de fleste om, at han har alt det, der skal til for at være cheftræner på Heden... Morten Bruun

Brian Priske har ikke foretaget nogen dramatiske personalevalg, men jeg lagde alligevel mærke til, at han installerede Marc Dal Hende på venstre wingback i samme øjeblik, som det stod klart, at den målfarlige forsvarer ikke blev solgt.

Her havde det unge talent Nicolas Dyhr ellers spillet fuld tid i de to første kampe under Priske og gjort det pænt og ordentligt. I en klub med et så stærkt fokus på akademi-arbejdet var Dyhr en rigtigt god historie, men det så Priske stort på og fik dermed sendt et stille signal til klubbens magtfulde ungdomsafdeling. Nu er det mig, der bestemmer.

Jeg tror også, at FC Midtjyllands ledelse har lært af måden, Kenneth Andersen blev ansat på. Den uprøvede Andersen fik fra starten en tre-årig kontrakt, ledsaget af nogle floromvundne forhåbninger om, at han med tiden ville udvikle sig til 'FC Midtjyllands Alex Ferguson'.

Sagt med et smil på læben, men alligevel noget, der virkede unødigt storladent i situationen. Det var faktisk også at gøre Kenneth Andersen en bjørnetjeneste.

FC Midtjylland skruede nemlig mærkbart ned for retorikken, da Brian Priske blev præsenteret. I første omgang fik han jobbet som cheftræner på midlertidig basis frem til årsskiftet, og så ville han 'blive vurderet på lige fod med andre kandidater'. Det var klogt.

På den måde fik FCM-ledelsen lagt et mildt pres på Priske, der mellem linjerne fik at vide, at han havde et efterår til at vise, at han var den rette mand til jobbet. Ellers ville FCM kigge sig om efter en anden.

Det ser bare ikke ud til at blive nødvendigt. For Brian Priske har på rekordtid overbevist de fleste om, at han har alt det, der skal til for at være cheftræner på Heden. Han optræder med en ro og en selvsikkerhed, der på rekordtid har bredt sig til spillerne på banen.

Hvis FC Midtjylland vinder topkampen i Parken i dag, kan Claus Steinlein godt kalde Brian Priske ind på kontoret i morgen og præsentere ham for en ny kontrakt. Som gerne må være lang.