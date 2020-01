Jeg er spændt på klokken fire i eftermiddag.

For her bliver startopstillingerne til FA Cup kampen mellem Liverpool og Everton offentliggjort, så i det øjeblik ved jeg, om Liverpools manager Jürgen Klopp nedprioriterer FA Cup’en. Eller om han vover at give det et skud.

Det er femte gang, at Jürgen Klopp står foran en FA Cup-kampagne med Liverpool. Og i tre af de foregående fire tilfælde har han nedprioriteret den gamle pokalturnering i en grad, der nærmede sig en sjofling.

Han gjorde det ikke i 2018, men i de øvrige tre sæsoner stillede han med ukendelige hold i forhold til de mandskaber, han sendte i kamp i Premier League. For et år siden præsenterede Liverpool tre debutanter imod Wolverhampton og røg ud med det samme.

Tænk hvis Liverpool kunne blive den anden engelske klub nogensinde, der vandt både mesterskabet, FA Cup’en og Europa Cup’en i den samme sæson? Morten Bruun

Årsagen til Klopps nedprioritering af FA Cup’en har været hensynet til de øvrige turneringer, Liverpool optræder i. I både 2016 og i 2017 skulle Liverpool i januar måned ud i to semifinaler i Liga Cup’en, som i begge tilfælde fik højeste prioritet.

Sådan er det ikke i år. Her skal Klopp i første omgang kun skele til Premier League. Det samme gør jeg, når jeg anbefaler Klopp at satse på FA Cup’en. For halvvejs gennem sæsonen fører Liverpool Premier League med 13 (TRETTEN!) point ned til nummer 2. Endda med en kamp i hånden.

Den situation skal klubben da udnytte i forsøget på for alvor at blive historisk. Tænk hvis Liverpool kunne blive den anden engelske klub nogensinde, der vandt både mesterskabet, FA Cup’en og Europa Cup’en i den samme sæson.

Har storklubben Liverpool FC, med al sin historik og al sin grandeur ikke nærmest pligt til at gå efter det ultimative, når muligheden er til stede?

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Så vidt det historiske, men jeg vil også gerne kigge på den konkrete situation. Hvad med de mange skader? Er det risikoen værd? Vil det blive for kostbart for Liverpool i det lange løb med de ekstra kampe, som er succesfuldt FA Cup Run vil indebære?

Det er jo de spørgsmål, jeg diskuterer med mange Liverpool-fans i øjeblikket. Det var i øvrigt de samme bekymringer, der beskæftigede supporterne i sidste sæson, hvor Liverpool spillede færre kampe end Manchester City, som alligevel endte med at vinde the domestic treble, som englænderne kalder det. Mesterskabet, FA Cup’en og Liga Cup’en.

Der er nemlig ikke nogen given sammenhæng mellem at spille mange kampe og have mange skader. I øvrigt var det Jürgen Klopp selv, der ved sin tiltrædelse i Liverpool i efteråret 2015 fortalte alle, der gad høre på det, at veltrænede fodboldspillere sagtens kan spille kamp hver tredje dag.

Jeg er enig. Man kan ikke bare fastslå, at hvis Liverpool satser på FA Cup’en, så vil det pr. definition betyde flere skader. Man kan kun gisne.

Hjemmeholdet var i total kontrol og kunne i lange perioder hvile med bolden, som man siger. Jeg så ingen spillere, der var specielt udmattede. Jeg så elleve formstærke folk, der virkede som om, de sagtens kunne have spillet en halvleg mere Morten Bruun

Men selvfølgelig er der en risiko, og Liverpools skadessituation er speget. Det er den, fordi en række af de næstbedste spillere lige nu er ude med skader. Det betyder, at Klopp ikke kan hvile ret mange af sine stjerner, før han er nødt til at stille med helt uprøvede spillere.

Den risiko kunne den tyske manager godt løbe, hvis modstanderen var et hold fra League Two, men nu er det jo altså ærkerivalerne fra Everton, som kommer på besøg.

Den slags betyder også noget, for Liverpool kan som klub ikke leve med at blive kørt over. Som man blev det i Carabao Cup-kvartfinalen mod Aston Villa i december. Her stillede Liverpool med lutter reserver og tabte 0-5.

Til sidst vil jeg tillade mig at henvise til kampen mod Sheffield United på Anfield i torsdags. I forhold til Premier League standarder var det nemlig ikke nogen hård kamp for Liverpool.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

Hjemmeholdet var i total kontrol og kunne i lange perioder hvile med bolden, som man siger. Jeg så ingen spillere, der var specielt udmattede.

Jeg så elleve formstærke folk, der virkede som om, de sagtens kunne have spillet en halvleg mere.

Adam Lallana og Divock Origi kommer sikkert til at starte inde, og det vil også give god mening. Men der er ingen grund til at spille med Ki-Jana Hoever, Sepp van den Berg, Neco Williams, Curtis Jones og Harvey Elliott. For så ryger Liverpool ud og kan ikke længere vinde the Treble.

Giv FA Cup’en et skud, Klopp!