Åh, alle I fejlfindere. Troede I virkelig, at fejlkendelsernes tidsalder var definitivt forbi med introduktionen af det, vi nu kender som VAR? Altså Video Assistant Refereeing? Troede I virkelig, at vi nu kunne læne os lykkelige tilbage i visheden om, at alle kendelser ville være korrekte? Man skulle næsten tro det.

VAR er kommet til England i den seneste tid, og allersenest efter FA Cup-kampen mellem Liverpool og West Bromwich (se højdepunkterne i videoen øverst i artiklen) lørdag aften er debatten brudt ud med meterhøje flammer. For og imod VAR.

Lad os nu se, hvordan det fungerer i praksis over en længere periode. Inden vi bare med det samme råber ”duer ikke”. For hvilken følelse sad vi for eksempel tilbage med, da Bayern München for mindre end et år siden blev slået ud af Champions League takket være to klare offside mål til Real Madrid? Morten Bruun

VAR har - om jeg så må sige - sneget sig ind på englænderne. Der var ikke mange, der opdagede, at det rent faktisk blev introduceret for allerførste gang i venskabskampen mellem England og Brasilien på Wembley i november måned sidste år. Onde tunger vil i øvrigt mene, at der nærmest intet skete i den pågældende kamp, og af samme årsag havde man ikke brug for de ekstra øjne.

Næste gang var i FA Cup-kampen mellem Brighton og Crystal Palace den 8. januar i år, og her blev systemet i al fredsommelighed blot brugt til at bekræfte, at Glenn Murray ikke havde hånd på bolden, da han scorede sejrsmålet.

Siden er VAR blevet benyttet i semifinalerne i Liga Cup’en og i FA Cup’ens fjerde runde, der blev afviklet i sidste weekend. Med den væsentlige tilføjelse, at det af ressourcemæssige årsager kun bliver brugt på Premier League stadions. Altså kunne Fousseni Diabaté i ro og mag score for Leicester på London Road Stadium i Peterborough, selv om han var en meter offside.

VAR var til gengæld i den grad til stede på Anfield i Liverpool for en uge siden. Og ja, det skabte bestemt noget forvirring. Og ja, det tog lovlig lang tid at få truffet afgørelserne. Men det fungerede jo faktisk i den forstand, at dommer Craig Pawson ramte plet med de vigtige kendelser. Gareth Barry var offside. Og der var straffespark til Mo Salah. Efter min opfattelse.

Inden jeg dykker ned i de enkelte afgørelser, så lad mig først slå mit hovedbudskab fast: Lad nu tvivlen komme VAR til gode. Lad os nu se, hvordan det fungerer i praksis over en længere periode. Inden vi bare med det samme råber ”duer ikke”. For hvilken følelse sad vi for eksempel tilbage med, da Bayern München for mindre end et år siden blev slået ud af Champions League takket være to klare offside mål til Real Madrid? Det var vel heller ikke særligt fedt.

I forhold til kampen på Anfield, så var det da et irritations-moment, at der gik så lang tid, før Craig Pawson fik afsagt de to ovenstående kendelser. Eller var det måske et ekstra spændings-moment? Hvor om alting er, så blev der lagt fire minutter til første halvleg, og det kan man vel leve med. Det er jo også irriterende, når det varer fire minutter ekstra at få behandlet en tilskadekommen spiller. Det må også stå klart for enhver, at behandlingstiden bliver mindre, når dommerstanden er blevet mere fortrolig med VAR.

Der var forvirring på stadion, var der mange, der anførte. Vi vidste ikke, hvad der foregik. Hvad vidste vi ikke, må jeg bare spørge. Vi vidste da udmærket, at dommeren var i overvejelser omkring at annullere målet til West Bromwich og om at tilkende Liverpool et straffespark. Mere behøver tilskuerne ikke at vide, og det er i hvert fald at hælde unødig benzin på bålet at lade publikum følge med på storskærm. Der er pres nok på dommerne, som det er. Og konklusionen stod jo klart for alle, da først afgørelserne var truffet.

Jamen, kendelserne var jo ikke engang korrekte, vil krakilerne argumentere. Nej, for der vil stadig være tilfælde, hvor det afhænger af øjnene, der ser og af et dommerskøn. VAR er ikke en ny form for mållinje-teknologi, hvor enhver kendelse er indiskutabel, og det er nok den væsentligste erkendelse, som både tilhængere og modstandere af video-hjælp til dommerne hurtigst muligt skal nå frem til; at der stadig vil være kontroversielle kendelser og diskutable dommerskøn i fodbold.

Der vil bare være markant færre. Og det er derfor, jeg hilser forsøgene med VAR så inderligt velkommen. Så må vi se, om systemet er kommet for at blive.