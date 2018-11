KOMMENTAR

Man skriver så godt på vrede. Siges det. Spørgsmålet er, om man skriver lige så godt på afmagt. Jeg tvivler. Men jeg prøver.

Lige netop i disse dage bryder jeg mig meget mindre end ellers om at åbne min daglige morgenavis, for hver dag udkommer Politiken med nye historier, der stammer fra de såkaldte Football Leaks, en lækage på mere end 70 millioner dokumenter fra fodboldens verden.

Filerne er fremskaffet ulovligt, men det er nu ikke så meget det. Det er heller ikke, fordi historierne ikke er spændende, væsentlige og velskrevne, for det er de. Men det er fordi historierne fylder mig med lede over, at den verden af fodbold, jeg brugt de sidste 50 år af mit liv på at elske, er så pilrådden, som den er.

Er det virkelig nødvendigt for en klub som Manchester City, at kontrollere det ghanesiske spillermarked på den måde? Hvad skal det til for? Morten Bruun

Jeg hader at blive mindet om det. Selv om jeg da godt vidste, at meget af det, der foregår specielt i forbindelse med handel med fodboldspillere, ikke ret godt tåler dagens lys. Mere naiv er jeg trods alt heller ikke.

Når man læser historierne fra Football Leaks, så synes markedet nærmest at være ude af kontrol. For lige så snart, FIFA eller UEFA strammer reglerne, virker det som om, at det er startskuddet til, at alle interessenter i fodboldens verden med det samme går i gang med en proces, der har et eneste formål; at omgå de nye regler.

Må vi ikke hente spillere (børn) fra andre lande, før de fylder 15 år? Jamen, så ansætter vi da bare deres forældre og flytter hele familien hertil. De vil de sikkert gerne. Ja, det vil de da helt sikkert, men måske var der en grund til, at reglen om det modsatte blev lavet?

Den slags synes bare ikke at anfægte nogen i jagten på verdens største fodboldtalenter. Jamen, hvis vi ikke gør det, så bliver vi overhalet af de andre. For de snyder lige så meget som vi gør. Jamen, er det ikke forrygende? Han slår også!!

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Senest er FC Nordsjælland kommet ind i billedet i forbindelse med deres ejer Tom Vernons forbindelse til Manchester City.

Som jeg har forstået det, giver Manchester City et stort tilskud til Vernons ghanesiske Right to Dream-projekt mod, at Right to Dream sørger for, at de største talenter fra Ghana bliver tilbudt til Manchester City på nogle fordelagtige vilkår, som spillerne angiveligt ikke er vidende om.

Den slags er jo ikke i orden, og på et mere overordnet plan må man stille spørgsmålet: Er det virkelig nødvendigt for en klub som Manchester City, at kontrollere det ghanesiske spillermarked på den måde? Hvad skal det til for?

Aftalen mellem Vernon og Manchester City hører givetvis til i den pæne ende af den lyssky scala, og FC Nordsjællands træner Kasper Hjulmand talte da også om, at han havde oplevet ting, der var ”110 gange værre”, da vi interviewede ham i Eurosports studie efter FC Nordsjællands kamp mod Randers i søndags (se interviewet med Hjulmand i videoen herunder).

Kasper Hjulmand var utrolig ærlig efter kampen mod Randers, og gav sin mening om det arbejde der bliver lavet i Afrika. Vis mere

Men det er jo netop sådan en vending, der gør, at følelsen af afmagt sætter ind. Fordi ingen af os kan anvise en vej væk fra denne ubegribelige grådighed, der præger hele fodboldens verden.

Vanvittige lønninger, groteske agent-salærer, fiktive ansættelser, uigennemskuelige lejeaftaler med alverdens mellemmænd og transfers udbetalt til skuffeselskaber på Cayman Islands hører åbenbart til dagens orden.

Vi er derude, hvor en mand som Chelseas N’Golo Kanté er blevet en helt, fordi han afviste Chelseas tilbud om at få dele af sin løn udbetalt på en måde, så han kunne undgå at betale normal skat.

Det kunne have været skønt, hvis rollemodeller som Cristiano Ronaldo, Neymar og Lionel Messi havde haft samme holdning. Men de forsøgte alle at snyde i skat.

Lige så vidunderlige mønstre, de dygtigste hold i verden kan frembringe på banen, lige så uskønne er metoderne i kulissen Morten Bruun

Det kunne også være dejligt, hvis oplysningerne fra Football Leaks var usande, men helt ærligt. Dream on. Hvem skulle dog have sat sig ned og forfalsket 70 millioner dokumenter?

Dokumenterne er ikke kommet til veje på legal vis, hvilket er usympatisk og svækker deres kraft, men deres sandhedsværdi er nok desværre vanskelig at anfægte.

Det er altså her, vi er med det smukke spil. Lige så vidunderlige mønstre, de dygtigste hold i verden kan frembringe på banen, lige så uskønne er metoderne i kulissen.

Vi vidste det jo godt, men det er alligevel skrækkeligt at blive mindet om det. Allermest fordi ingen tilsyneladende kan gør noget ved det. Lige præcis det er afmagt i sin mest fortvivlende form. Og sådan føler jeg.